Leixões recebe os primeiros carros da Autoeuropa

A Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo (APDL) começou esta segunda-feira a receber 700 automóveis provenientes da Autoeuropa, tornando-se assim, oficialmente, uma das soluções de escoamento da fábrica de Setubal, com milhares de carros estacionados à espera de embarcar para os países de destino devido à paralisação do porto sadino.

Em comunicado, a APDL manifesta "satisfação pela confiança depositada pela Autoeuropa na infraestrutura e nos operadores portuários".



A infraestrutura portuária da APDL estará até ao final de 2018 capacitada para parquear 5.000 automóveis. Afirmando-se assim como uma resposta às necessidades de exportação de automóveis.



“Este novo serviço será uma mais valia para Leixões e para o país, que verá reforçada a sua capacidade exportadora, como para a Autoeuropa, que encontra no nosso porto uma opção eficiente para escoar os seus automóveis”, refere a administração portuária.



Referindo que o Porto de Leixões é o principal porto do país em movimentação de carga roll-on/roll-off, serviço necessário à movimentação de veículos na área portuária e só em 2017, este segmento de carga cresceu 18% em Leixões, registando um movimento de um milhão de toneladas de mercadoria, a APDL sublinha, também, que "volta a receber automóveis para embarque 12 anos depois".

A Autoeuropa já tinha dito que alguns carros sairiam por Leixões e por portos espanhóis como Vigo e Santander.