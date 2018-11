Juros italianos descem para mínimos de um mês depois de recuo de Roma

Os juros dos títulos italianos a 10 anos desceram esta segunda-feira para 3,17% na abertura, um mínimo desde o início de outubro, reagindo positivamente a declarações dos líderes da coligação, Salvini e Di Maio, abrindo a porta para a descida do défice de 2,4% do PIB em 2019. Vai decorrer esta tarde uma cimeira entre o primeiro-ministro, o ministro da Economia e os dois líderes em Roma. Juros das obrigações portuguesas também desceram

Os juros (yields) dos títulos do Tesouro italiano a 10 anos desceram na abertura do mercado secundário esta segunda-feira para 3,17%, um mínimo desde o início de outubro. Trata-se de uma queda de 25 pontos-base em relação ao fecho de sexta-feira passada em 3,42%. Entretanto subiram para 3,29%, mas mantêm-se distantes do máximo de quase 3,8% a 18 de outubro.

O prémio de risco da dívida italiana caiu de 306 pontos-base, na sexta-feira passada, para 292 pontos esta segunda-feira, e mantém-se longe do pico histórico de 338 pontos naquela mesma data de outubro. O preço dos credit-default-swaps ((cds) a 5 anos, que funcionam como seguro contra o risco de incumprimento da dívida italiana, desceram para 258 pontos-base, três pontos menos do que na sexta-feira, e claramente abaixo do máximo deste ano em 286 pontos, a 21 de novembro.

Os juros reagiram positivamente às declarações dois dois líderes da coligação governamental, Matteo Salvini e Luigi Di Maio, proferidas respetivamente no domingo e já esta segunda-feira, abrindo a porta para uma revisão em baixa do défice de 2,4% do PIB para 2019, nas próximas negociações com Bruxelas antes das reuniões do Eurogrupo e do Ecofin a 3 e 4 de dezembro.

Os dois líderes políticos do governo, que se reúnem esta tarde com o primeiro-ministro Giuseppe Conte e o ministro da Economia Giovanni Tria, sublinharam que não estão prisioneiros dos 2,4% e que o problema político "não é de décimas", mas de conservação das medidas previstas. A Reuters, citando fontes governamentais, aponta para a possibilidade de uma redução para o intervalo entre 2% e 21%, que, contudo, continua distante da exigência de 0,8% por parte de Bruxelas.

Apoiando uma postura de diálogo entre Roma e Bruxelas, o italiano Mario Draghi, presidente do Banco Central Europeu, disse esta segunda-feira na audição no Comité de Assuntos Económicos e Monetários do Parlamento Europeu, que "sempre esteve confiante em que um acordo pode ser alcançado". "Já disse muitas vezes que os países com dívidas elevadas devem reduzi-la, porque ao reduzi-la fortalecem-se. Mas eu não digo mais nada ", respondeu a uma pergunta de um deputado europeu sobre o conflto entre o governo italiano e a Comissão Europeia, que chumbou o orçamento para 2019 e considerou que se justifica a abertura de um Procedimento de Défice Excessivo contra Itália, por violação das regras de redução da dívida pública.

Os analistas vão estar atentos aos resultados dos dois leilões de dívida a 5 e 10 anos que se vão realizar em Roma na próxima quarta-feira. No leilão anterior, o Tesouro transalpino pagou 2,58% no prazo mais curto e 3,36% no prazo mais longo, valores acima dos agora registados no mercado secundário.

Os juros das obrigações portuguesas e espanholas também desceram esta segunda-feira. No caso dos juros das Obrigações do Tesouro português a 10 anos, os juros desceram de 1,95% no final da semana passada, para 1,9% agora. No caso dos juros espanhóis, no mesmo prazo de referência, a redução foi um pouco maior, de 1,65% para 1,58%, no mesmo período.