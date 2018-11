Elétricas garantem ser possível descarbonizar energia sem custos acrescidos

Como irá a Europa descarbonizar o seu consumo de energia? E a que custo? A Eurelectric, associação europeia do sector elétrico, defende que não só essa descarbonização pode ser alcançada mais cedo do que o previsto pela Comissão Europeia como também pode vir a ter um custo inferior ao perspetivado por Bruxelas, devido às reduções sucessivas do custo dos equipamentos para produzir eletricidade renovável.

A Eurelectric concluiu um estudo sobre a descarbonização dos consumos energéticos, que apresentará formalmente em Bruxelas esta terça-feira. No documento, apresentado à imprensa esta segunda-feira, a associação de lóbi das elétricas europeias estima que será possível em 2045 ter emissões de carbono 95% abaixo dos níveis do ano 1990, por via de uma eletrificação maior do consumo de energia, em particular através do investimento em renováveis.

Segundo a Eurelectric, para concretizar essa eletrificação serão necessários investimentos anuais de 80 mil milhões de euros em nova capacidade de fontes renováveis. O acréscimo de renováveis virá sobretudo de eólicas em terra e no mar, mas também da energia solar, prevendo-se que o contributo da energia hídrica permaneça estável. Até 2045 haverá ainda um contributo significativo das centrais nucleares e alguma participação no mercado de centrais de ciclo combinado a gás natural, mas as centrais a carvão desaparecerão na sua maioria, prevê a Eurelectric.

O secretário-geral da Eurelectric, Kristian Ruby, nota que esse investimento não irá onerar mais os consumidores, sendo viabilizado com preços em torno do 70 euros por megawatt hora (MWh), em linha com os preços atuais.

Em Portugal e Espanha os preços grossistas da eletricidade tiveram este ano uma escalada, chegando a mais de 70 euros por MWh, mas nas últimas semanas aliviaram e estão agora pouco acima dos 60 euros. Mas há vários países europeus que têm transacionado a eletricidade acima dos 70 euros. E na Bélgica o tema é sensível: a paragem de vários reatores nucleares já levou em algumas horas o preço do MWh perto dos 400 euros.

A Eurelectric nota que Bruxelas trabalhou já com pressupostos que atiram o preço da eletricidade em 2050 para 105 euros por MWh. Mas a associação das elétricas acredita que o desenvolvimento das renováveis permitirá preços grossistas significativamente inferiores.

“Esta análise está suportada pelas maiores empresas do sector e pelas maiores associações”, salientou Kristian Ruby, notando que o estudo foi feito internamente pela Eurelectric, com o apoio e informação de 14 empresas de vários países, de Portugal à Polónia, passando pelo Reino Unido e Grécia.

O estudo calcula que é possível no longo prazo atingir 95% de descarbonização no sector energético (os restantes 5% para a Europa ser neutra em carbono face a 1990 serão conseguidos com soluções como a captura de carbono ou a reflorestação, por exemplo) e a isso estará associada uma eletrificação de 60% do consumo de energia final (em Portugal e Espanha a eletrificação do consumo de energia rondava 24% em 2015, segundo a Eurelectric).

A Eurelectric incorpora nas suas previsões um crescimento ambicioso da mobilidade elétrica, estimando que em 2050 todos os novos carros vendidos serão elétricos e que haverá em circulação apenas 4% de carros com motores de combustão interna. Noutros transportes a quota dos elétricos será menor: 48% nos camiões e 58% nos autocarros.

A associação assume ainda outros pressupostos, como uma maior eletrificação do consumo de energia nos edifícios. Por exemplo, 96% das casas terão placas elétricas para cozinhar em 2050, contra os 20% atuais.

Alistair Philips-Davies, presidente da empresa SSE e vice-presidente da Eurelectric, argumenta que “para alcançar estes níveis de descarbonização será necessário implementar uma série de mecanismos”. Por um lado, compromissos políticos. Por outro promover o envolvimento dos cidadãos. Também será necessário criar sinergias com outros sectores de atividade, ter um desenho do mercado elétrico “mais adequado”, repensando os esquemas de remuneração e subsidiação, e ainda reforçar a rede de distribuição. Finalmente, defendeu o gestor, deve haver financiamento comunitário para ajudar alguns Estados-membros a cumprir estas metas.

Segundo Kristian Ruby, a maior incorporação de renováveis para produzir eletricidade obrigará a um reforço da rede elétrica. Ruby admite que o investimento na rede possa ser semelhante ao investimento em produção (perto de 80 mil milhões de euros por ano em toda a Europa), mas desvaloriza o impacto que isso possa ter nas tarifas a pagar pelo consumidor final.

Magnus Hall, presidente da empresa Vattenfall e vice-presidente da Eurelectric, acredita que “os subsídios serão cada vez menos relevantes em várias tecnologias renováveis” e que a prazo todos os produtores funcionarão com regras de mercado.

Questionado sobre o impacto social do fecho de centrais a carvão pela Europa fora (a Eurelectric estima que em 2045 apenas 0,005% da eletricidade europeia virá do carvão), Magnus Hall diz que as empresas acabarão por conseguir afetar a maior parte dos trabalhadores a outra funções. “É uma transição natural”, acrescenta Alistair Philips-Davies.

Em Portugal, recorde-se, o Governo está a trabalhar no pressuposto do fecho das centrais a carvão de Sines (EDP) e do Pego (Tejo Energia) o mais tardar até 2030. O presidente executivo da EDP, António Mexia, já admitiu que Sines poderá fechar ainda antes de 2025.

*O Expresso viajou a Bruxelas a convite da Eurelectric.