As ligações transfonteiriças do Noroeste Peninsular que são um exemplo para Portgual

As declarações dos protagonistas do XXI Encontro Fora da Caixa, organizado pela CGD com o apoio do Expresso

A região do Alto Minho tem "uma agricultura pujante", segundo o economista José Félix Ribeiro O Alto Minho "vai-se continuar a desenvolver bem", diz Francisco Cary, administrador executivo da CGD No Alto Minho, "soubemos beneficiar desta ligação transfronteiriça", garante José Maria Costa, presidente da Câmara Municipal de Viana do Castelo