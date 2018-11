Hilton constrói hotel na Rua das Janelas Verdes

É um projeto de reabilitação que envolve uma intervenção em três ruas do centro histórico de Lisboa, onde irá nascer um hotel Curio, do grupo Hilton, que abre as portas em dezembro de 2019. A obra decorre desde 2017, localizando-se na Rua das Janelas Verdes a superfície maior do projeto hoteleiro, que também se estende à Travessa Dom Brás e à Rua do Olival.

“É o momento certo e o local perfeito para abrir em Portugal o primeiro hotel Curio Collection. A indústria turística está em rápido crescimento no país, e Lisboa está no centro deste crescimento, sendo a cidade reconhecida pela sua herança cultural única além das belas praias”, nota Patrick Fitzgibbon, vice-presidente sénior de desenvolvimento da Hilton para a região EMEA (Europa, Médio Oriente e África).

O novo hotel de charme na Rua das Janelas Verdes vai ter 67 quartos, um centro fitness e um restaurante e bar, abertos “tanto a hóspedes como locais”.

O quarto hotel em Portugal

Os responsáveis da multinacional hoteleira garantem que o Curio de Lisboa será “um dos melhores hotéis novos na cidade”, fazendo jus à sua localização “invejável, junto ao Museu Nacional de Arte Antiga, às embaixadas e ao Parlamento, e a poucas ruas de distância dos históricos bairros do Chiado e da Baixa”.

Sendo a Curio uma marca de coleção da Hilton caracterizada por hotéis “com carácter e personalidade” e que mantêm a propriedade e o nome independentes, o projeto de Lisboa resulta de um acordo de franchising celebrado entre a multinacional hoteleira e a Goldenflamingo Lda, detentora do edifício, e vai-se chamar Emerald House Lisbon. Ao todo, a Hilton conta com uma coleção de cerca de 60 hotéis da marca Curio, que são “escolhidos a dedo”, e cada um é diferente do outro. Frisando que o projeto de Lisboa envolve uma obra de reabilitação da ordem dos “multimilhões de euros”, os responsáveis da Hilton preferem não divulgar o montante exato do investimento.

Segundo o gabinete de arquitetos Saraiva & Associados, responsável pela reabilitação que vai dar lugar ao hotel Curio na Rua das Janelas Verdes, o projeto envolveu “duas intervenções diferenciadas, ligadas entre si — por um lado a recuperação com remodelação interior do edifício existente, por outro a criação de um novo edifício no hiato urbano”. As duas edificações “constituem um conjunto arquitetónico que se afirmará como um todo, unificado funcionalmente e formalmente dialogante”, num conceito assente na “releitura de elementos formais e tradicionais que caracterizam esta área de Lisboa”, a par de “uma abordagem contemporânea”, visível no recurso a materiais como azulejos ou pedra lioz.

O Emerald House que vai abrir em Lisboa no final do próximo ano é o quarto hotel em Portugal do portefólio da Hilton, juntando-se aos dois hotéis no Algarve — o Conrad na Quinta do Lago e o Hilton em Vilamoura — além do DoubleTree Fontana Park em Lisboa.