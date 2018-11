Administração do Porto de Setúbal, Governo e sindicatos reúnem pela primeira vez esta segunda-feira

A ministra do Mar, Ana Paula Vitorino, convidou este domingo 13 entidades para aquela que será a primeira reunião entre o Governo, a administração do Porto de Setúbal e os sindicatos para discutir a situação dos estivadores

A reunião está agendada para as 17h de segunda-feira, no ministério do Mar, em Algés, concelho de Oeiras, "para discussão do quadro das relações laborais no Porto de Setúbal", informa o Ministério do Mar.

Os trabalhadores eventuais do Porto de Setúbal (estivadores) estão em greve desde 5 de novembro para exigir um contrato coletivo de trabalho.