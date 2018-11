Vem aí o primeiro fundo para apoiar startups de impacto social em Portugal

A portuguesa Maze, incubada pela Gulbenkian, e a inglesa Mustard Seed criam fundo de capital de risco com dimensão até €40 milhões

FOTO NUNO FOX

Portugal tem as condições ideais para ser um dos principais centros de investimento de impacto social na Europa — ou pelo menos é nisto que acreditam a portuguesa Maze, empresa de investimento de impacto criada pela Fundação Calouste Gulbenkian em 2013, e a Mustard Seed, capital de risco inglesa que opera na mesma área. “Tal como Londres é a capital europeia das fintech e Berlim das indústrias criativas, estamos a tentar posicionar Lisboa como capital europeia de empreendedorismo social”, adianta ao Expresso António Miguel, diretor-geral da Maze.