Um prólogo do que queremos fazer

Foi um dia extraordinário. De partilha de conhecimento, de confronto de ideias, de participação entusiasmada de tanto, de tantos, de todos. Na primeira edição dos Encontros de Cascais parámos para avançar e pensámos para fazer.

Ao longo de quatro painéis, debatemos muito mais do que os seus temas específicos. Fizemo-lo ao abrigo das Chatham House Rules, que visa encorajar a abertura e a troca de conhecimento, prevendo que a informação seja usada protegendo a identidade de quem a partilhou. E assim falámos muito de tecnologia e sociedade, sim, mas falámos muito também de outros assuntos que não estavam explicitamente previstos nos painéis. Temas como a demografia, a geografia, a necessidade de valorização do país e da sua história, e da estabilidade das políticas públicas para lá de cada legislatura. Mas nenhum dos temas colaterais foi tão central, permanente e transversal como um: a educação.