“Todos nós seremos obsoletos”

Estamos a formar os profissionais do futuro. Quais são os grandes desafios na qualificação dos jovens? As crianças e os jovens de hoje vão viver num mundo que ainda nos é difícil de imaginar. Há visões distintas, mais ou menos otimistas, que parecem convergir no seguinte: temos de ensinar os jovens a lidar com a mudança acelerada, com a incerteza e com a diversidade; a gerir tensões e dilemas, enfim, a saber encontrar o seu lugar no mundo. Vivemos num tempo muito marcado pela mudança rápida - a que alguns já designam por quarta revolução industrial - alimentada pela robotização e pelo crescimento exponencial da inteligência artificial (será a AI verdadeiramente inteligente?). A esta revolução tecnológica também se associam mudanças sociais profundas.

O projeto Academias do Conhecimento nasce para dotar esta geração com competências sociais e emocionais. São as competências do futuro?

Pensar a educação das crianças que agora têm idade escolar e que viverão em contextos tão incertos é um grande desafio. Sabemos que estas crianças terão entre 10 e 20 ocupações ou papéis profissionais ao longo da sua vida e que cerca de 80% delas terão empregos que ainda não existem. Mais de 40% dos empregos atuais desaparecerão na próxima década por força da automação e outros serão inventados (não sabemos se na mesma proporção). Tudo o que puder ser facilmente ensinado, memorizado, baseado em tarefas estritamente cognitivas e rotineiras será progressivamente automatizado. As competências sociais e emocionais, tal como conhecimentos sólidos de base, são determinantes em vários domínios das nossas vidas: educação, emprego, saúde, participação social e cívica, entre outros.

Mas serão mais importantes do que as competências técnicas?

Não temos dúvidas sobre a importância das softskills nos contextos profissionais do futuro, mas não creio que venham a ser mais importantes. Muitas das competências agora designadas por “soft” têm uma base cognitiva: a criatividade, o pensamento crítico e a autorregulação, por exemplo. Por outro lado, a evidência científica sugere que o desenvolvimento das competências cognitivas (atenção, memória, raciocínio, tomada de decisão, entre outras) também é muito dependente do desenvolvimento das competências sociais e emocionais. São ambas essenciais. A questão mais importante é o seu desenvolvimento precoce, integrado e ao longo de toda a vida.

Como antevê o futuro do trabalho?

A tarefa dos futuristas é muito facilitada pela comprovada escassez de memória coletiva. No domínio especulativo podemos arriscar afirmando que ninguém trabalhará da mesma forma. O conhecimento que detemos hoje está a tornar-se obsoleto muito rapidamente e a inteligência artificial fará, seguramente, parte do nosso dia a dia profissional. Um desses futuristas, Gherd Leonhard, defende mesmo que os dados serão o petróleo do futuro e a inteligência artificial a nova eletricidade. Eu diria que todos teremos de saber um pouco de “big data” e de programação, teremos de ser capazes de estruturar de forma lógica a informação que estará ao nosso dispor. Outra característica importante será a fluidez, ou a “liquidez” proposta por Zygmund Bauman. Ela marcará de forma profunda os contextos, conteúdos, papéis e relações profissionais do futuro.

As gerações mais velhas foram educadas para trabalhar toda a vida na mesma empresa. As mais jovens estão a ser preparadas para encarar a mudança sem receios. Como é que se prepara esta nova geração para lidar com a incerteza e a volatilidade?

A designada “Geração Z”, que sucedeu aos “Millennials”, valoriza mais o propósito do que o proveito; o projeto mais do que a carreira e a realização mais do que a segurança profissional. Ajudá-los-emos se os prepararmos para as transições rápidas, se os tornarmos mais responsáveis, autónomos, corajosos, colaborativos e críticos. Para isso, temos de os comprometer mais com a aprendizagem, com os seus pares e com a comunidade. Temos de estimular compromissos pessoais com a aprendizagem, com o conhecimento e com a abertura à inovação e à diversidade. Temos de compreender que se insistirmos em modelos educativos avessos ao erro e estritamente expositivos, com pouco feedback, onde se espera que o aluno acumule e reproduza informação, sentado e calado, estaremos a educar para a dependência, a passividade e a conformidade – características que limitarão muito a realização do seu potencial.

Que competências identifica como críticas neste novo paradigma?

Existem diferentes modelos teóricos que organizam as competências sociais e emocionais em taxonomias. O mais consensual, “The Big Five”, organiza-as em cinco domínios: 1) A abertura à experiência; 2) Consciência; 3) Amabilidade; 4) Extroversão e 5) Estabilidade Emocional. Todas são muito importantes. Nas Academias Gulbenkian Conhecimento selecionámos três grandes áreas de resultado – Agência, Compromisso e Colaboração – que se desdobram em sete competências: Adaptabilidade, Autorregulação; Comunicação; Pensamento Criativo; Pensamento Crítico, Resiliência e Resolução de Problemas.

Estamos em condições de competir com máquinas pelo emprego?

Se competirmos nos seus termos, não. Se as máquinas competirem connosco nos nossos termos, perdem. Quando alguém trabalha bem dizemos “é uma máquina”. Quando uma máquina trabalha bem dizemos “parece humana”. As máquinas vão substituir-nos nas tarefas rotineiras e essa é uma oportunidade para especializar os humanos no que é humano. Pode tratar-se de uma relação dinâmica e simbiótica. Quase todas as características que fazem de nós humanos não serão automatizadas nas próximas décadas: a criatividade, as emoções, o pensamento crítico e a capacidade para transferir e aplicar conhecimento em novas situações. É aí que temos de investir, ao longo de toda a vida.

Porque é que foi necessário criar este projeto? O sistema de ensino atual não cumpre essa função?

No Programa Gulbenkian Conhecimento (PGC) entendemos que a sociedade civil pode dar um contributo importante na preparação de uma nova geração que abrace a revolução tecnológica, sem ser por ela ultrapassada. Temos de investir mais nas competências analíticas e interpessoais, nas características que dificilmente poderão ser codificadas ou transformadas num algoritmo: a criatividade, o pensamento crítico, a compaixão. Por outro lado, também temos de promover competências que permitam aos jovens navegar nos mares da incerteza e da complexidade, da híper conectividade e das sucessivas ondas de informação a que agora são expostos. Esta é uma tarefa que ultrapassa, em muito, as possibilidades das escolas, isoladamente consideradas. Implica também as famílias, as empresas e as organizações sociais, como a Fundação Calouste Gulbenkian.

A escola falha nessa missão?

Não creio que falhe, pelo contrário. O nosso sistema educativo tem feito progressos notáveis de que todos nos devemos orgulhar. Simplesmente, tem de continuar a evoluir e a adaptar-se, mantendo as características que o tornaram tão bem sucedido no último século (acessibilidade, eficiência), abrindo-se mais à inovação (eficácia e equidade) com base na evidência científica. Há consenso nesta matéria. Penso que o desafio está no apoio metodológico aos professores- como se promovem estas competências? Como se avaliam na sala de aula? Como se integram com os conteúdos curriculares?

Como é que se trabalham as competências sociais e emocionais junto dos mais jovens

Pela experiência. Estas competências podem ser trabalhadas desde cedo, em casa, na escola e na comunidade. A base genética, os estilos parentais e as práticas pedagógicas têm uma grande influência. Também existem alguns programas estruturados, testados e validados em Portugal, que a Fundação Calouste Gulbenkian está agora a disseminar por via das Academias Gulbenkian Conhecimento.

Em que consiste exatamente este programa?

O Programa Gulbenkian Conhecimento desenvolve uma estratégia alinhada em duas formulações: qualificar para o Futuro e investir em pessoas que farão a mudança e usar o conhecimento em problemas de grande relevância social e interesse público”. Está estruturado em torno de quatro eixos – a Academia , a Oficina, os Desafios e o Laboratório, que respondem, respetivamente, a quatro objetivos: i) promover as competências sociais e emocionais em crianças e jovens; ii) promover a aprendizagem ao longo da vida; iii) procurar soluções inovadoras para desafios sociais complexos com recurso ao conhecimento psicológico e à economia comportamental e iv) apoiar a produção e divulgação científica em zonas-fronteira do conhecimento.

Como se operacionaliza no terreno?

No âmbito das Academias (jovens) e das Oficinas (adultos) já lançámos concursos para apresentação de projetos e lançaremos mais em 2019. No caso dos Desafios lançaremos projetos-piloto nas áreas da saúde, educação e cidadania. O Laboratório é uma espaço de reflexão sobre as problemáticas do futuro.

Quais são as grandes metas definidas?

Com as Academias Gulbenkian Conhecimento pretendemos chegar a 10.000 crianças e jovens até aos 25 anos, apoiando 100 projetos – Academias Gulbenkian Conhecimento – em todo o país. De entre os jovens envolvidos identificaremos 25 jovens com menos de 25 anos, que se tenham destacado pelo domínio destas competências, para que possam servir de modelo para os seus pares. Pretendemos ainda criar um repositório de evidência científica, com base nestes 100 projetos, disponibilizando conhecimento novo sobre a promoção e avaliação de competências sociais e emocionais, que possa por sua vez impactar positivamente escolas, famílias e instituições sociais da educação não formal (cultura, desporto, cidadania, juventude, etc). Com as Oficinas Gulbenkian pretendemos identificar 20 soluções para a aprendizagem ao longo da vida, através de quatro concursos de ideias.

Mas há já candidaturas a decorrer...

Sim, para o programa “Potenciar o Capital Humano”, até ao dia 26 deste mês e no próximo ano lançaremos mais três, dedicados à Orientação e Gestão da Carreira, às Comunidades Locais de Aprendizagem e às Tecnologias na Aprendizagem ao Longo da Vida. Trata-se de um convite às empresas, entidades formadoras e organizações sociais para apresentarem soluções inovadoras para a promoção da aprendizagem em meio laboral. Todos nós seremos obsoletos, temos de aprender ao longo de toda a vida. Mas como podemos integrar a aprendizagem no nosso dia-a-dia? Como podemos transformar os locais de trabalho em centros de aprendizagem? Como podemos estimular a aquisição e desenvolvimento de competências básicas, técnicas e transversais? Através deste programa apoiaremos com até 100.000€ a implementação de até cinco ideias promissoras (ou alargamento de práticas bem sucedidas). Dedicaremos uma atenção particular às empresas e organizações de pequena dimensão, onde as dinâmicas de formação e aprendizagem são muito mais difíceis de implementar e há desafios culturais importantes.

Qual a dotação orçamental do programa?

A Fundação Calouste Gulbenkian reservou cerca de dez milhões de euros para o Programa Gulbenkian Conhecimento. A este montante acrescerá o cofinanciamento das entidades promotoras e dos parceiros dos diferentes eixos.