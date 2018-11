Sonangol manterá participação no BCP. E a Galp? Logo se vê

O presidente angolano, João Lourenço, revelou ter tranquilizado o banco português participado pela Sonangol, o BCP, sobre a possibilidade de a petrolífera se retirar do capital do banco. E deixou um sinal de que não há, pelo menos para já, ordem para vender a participação indireta na Galp

O presidente angolano, João Lourenço, aproveitou a conferência de imprensa no final da sua visita oficial a Portugal para afastar, pelo menos para já, a hipótese de a Sonangol se desfazer das suas participações no BCP e na Galp Energia.

“Há uma empresa portuguesa que me veio falar preocupada para saber se a Sonangol ia sair. E eu disse que podem dormir descansados. E estou a referir-me a um banco”, declarou João Lourenço. A Sonangol é o segundo maior acionista do Millennium BCP, com uma participação de 19,5%.

Sobre a posição indireta que a Sonangol tem na Galp (a petrolífera angolana detém 60% da Esperaza, que tem 45% da Amorim Energia, que por sua vez é o maior acionista da Galp, com 33,34%), João Lourenço foi mais evasivo.

“Nunca nenhuma autoridade angolana disse que a Sonangol se iria retirar dos negócios que tem em Portugal. Esta parte é importante”, sublinhou o chefe de Estado angolano, esclarecendo que “a orientação que a Sonangol tem é analisar caso a caso de que empresas se deve retirar”.

“Até ao momento concluímos que deve retirar-se de 52 empresas, cerca de metade daquelas em que está, mas não são da área petrolífera”, referiu João Lourenço.

Na semana passada, em entrevista ao Expresso, o presidente angolano havia afastado a possibilidade de a Sonangol comprar a posição de Isabel dos Santos na Esperaza e, assim, reforçar na Galp.

“É muito pouco provável que a Sonangol se interesse em ter uma participação na Galp pela via que acaba de citar”, afirmou João Lourenço quando confrontado com a possibilidade de a Sonangol reforçar na Galp comprando a posição de Isabel dos Santos.

“Não temos nada contra os portugueses do grupo Amorim, antes pelo contrário, mas num casamento deve haver vontade recíproca entre o noivo e a noiva, ambos têm de estar interessados”, disse João Lourenço em relação à parceria com Isabel dos Santos na holding Esperaza, o veículo da participação (indireta) de Angola na Galp.