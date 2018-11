Novembro está a ser o pior mês do ano em quatro mercados. Saiba quais são

O preço do Brent regista o pior mês desde outubro de 2008. O índice das 10 estrelas da tecnologia mundial e a bitcoin, a rainha das criptomoedas, têm o pior mês do ano. O termómetro do comércio internacional está no ponto mais baixo de 2018

A penúltima semana de novembro ficou marcada por três derrocadas. Foi a pior semana do ano para a bitcoin, a principal moeda criptográfica, que se afundou 23%, para o barril de petróleo de Brent, cujo preço caiu 11%, e para o índice nova-iorquino das 10 principais tecnológicas do mundo – conhecido por FANG Plus - que recuou 7%.

O indicador que serve de termómetro do desempenho do comércio internacional, conhecido por índice Baltic Dry, registou mais uma semana no vermelho.

Outubro foi o pior mês do ano, até à data, nas bolsas de acções, mas novembro está a revelar-se o pior mês naqueles quatro segmentos dos mercados.

Preço do Brent caiu 32% desde o pico de outubro

Com as quedas desta semana, sobretudo nas sessões de 20 e 23 de novembro, o preço do barril de Brent (que serve de referência na Europa) já caiu 21,5% desde início do mês. Está a revelar-se o pior mês desde outubro de 2008, no auge da crise financeira mundial. O preço do Brent caiu esta semana, pela primeira vez desde outubro do ano passado, para um valor abaixo de 60 dólares. Fechou na sexta-feira em 59,22 dólares por barril. Em cada um das sessões de terça e sexta-feira, o preço do Brent perdeu respectivamente 6,38% e 6,1%, o que as coloca perto dos trambolhões de quase 7% a 11 de julho e de 6,6% a 13 de novembro. Desde o pico deste ano, quando o preço atingiu 86,74 dólares a 3 de outubro, a quebra já soma 32%.

Apesar da exuberância do presidente Trump, regozijando-se no Twitter com a quebra de preços do ouro negro e o efeito da pressão que tem exercido sobre a Arábia Saudita, o país patrão da OPEP, a maioria dos analistas continua a considerar que o cartel petrolífero e Moscovo avançarão para cortes na produção no próximo ano, na sequência da cimeira da OPEP em Viena a 6 de dezembro, puxando para cima o preço do seu principal ganha pão. A Administração norte-americana tem exercido uma pressão muito forte sobre Riade para evitar uma redução na oferta do ouro negro, dando em troca uma atitude branda sobre o assassinato a 2 de outubro do jornalista Jamal Khashoggi no consulado saudita na Turquia.

Os analistas centram a atenção nas reuniões bilaterais que a Arábia Saudita e a Rússia terão à margem da cimeira do G20 em Buenos Aires a 30 de novembro e 1 de dezembro, que poderão servir de indicador para o que decorrerá em Viena uns dias depois. Bem como num eventual encontro entre Trump e o príncipe herdeiro saudita Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud (conhecido pela sigla MbS).

Cotação das estrelas da tecnologia cai 10%

Durante a semana, as 10 principais tecnológicas do mundo perderam 7% nas bolsas nova-iorquinas e somam uma quebra de 10% desde início do mês. A manter-se esta trajectória, novembro passará a ser o pior mês do ano, com uma quebra destas estrelas da tecnologia superior à de 7% registada em outubro.

O índice que abarca estas tecnológicas é designado por FANG Plus, e inclui as quatro iniciais do acrónimo – Facebook, Amazon, Netflix e Google – acrescidas da Apple, Baidu (chinesa), Alibaba (chinesa), Twitter, Tesla e Nvidia.

O índice Nasdaq, da bolsa das tecnológicas em Times Square, perdeu esta semana 4,3%, a terceira maior queda mundial nas bolsas, depois do recuo de 5,3% do índice de Shenzhen (a segunda bolsa chinesa) e da perda de 4,4% no índice Dow Jones 30 de Wall Street.

As tecnológicas sofrem duas pressões negativas: a ameaça da guerra comercial entre os EUA e a China avançar em 2019 para um patamar em que o alvo central são os fluxos mundiais na área da tecnologia; e a percepção de que há segmentos do mercado bolsista norte-americano que revelam, de novo, valorizações excessivas.

O índice bolsista para os EUA perdeu, esta semana, 3,1% e o índice mundial para todas as bolsas caiu 2,2%. A zona euro registou uma quebra semanal de 1,7%. O PSI 20, em Lisboa, recuou 2,3%, situando-se no grupo de quatro bolsas europeias com maiores quebras semanais, a par de Atenas, Bruxelas e Viena (que liderou, com uma queda de 3,7%).

Pior mês do ano para Indicador do comércio internacional

O índice Baltic Dry caiu esta semana 1,26% e acumula uma perda de 31,7% desde início do mês. Novembro está a ser o pior mês de 2018 para este índice que disparou 101% em 2016 e subiu 42% em 2017. Desde início de 2018, o índice já perdeu 25,5%.

O Baltic Dry é usado pelos analistas como um indicador avançado do que se passa no comércio internacional. Este índice segue os preços do transporte de carga a granel de matérias-primas por via marítima à escala mundial. Preços em queda continuada, como está a acontecer, indiciam que a carga para ser transportada tem estado em refluxo.

Há dois factores negativos a pesar na economia mundial: a guerra comercial entre os EUA e a China, que ameaça provocar uma disrupção nas cadeias globais de fornecimento no caso de sofrer uma escalada, e a percepção de um abrandamento da economia mundial nos próximos dois anos, ainda esta semana reiterado pelas previsões da OCDE. Esta organização projecta que, em 2020, o crescimento dos EUA deverá abrandar para 2%, o da zona euro para 1,6% e o da China para 6%, o ritmo mais baixo dos últimos trinta anos. Nos cálculos da OCDE, o efeito em 2021 de uma guerra comercial prolongada custará 0,8% ao PIB mundial.

Os analistas centram, por isso, a atenção no prometido encontro no final do mês entre Trump e Xi Jinping, os presidentes das duas grandes potências em confronto na actual guerra comercial, à margem da cimeira do G20 em Buenos Aires.

O presidente chinês, antes de chegar à capital argentina, passará na próxima quarta-feira por Madrid, e no regresso estará no Panamá (um país estratégico para os objectivos de Pequim naquela zona do globo) e em Portugal, a 4 e 5 de dezembro. Recorde-se que, Portugal, entre 2000 e 2017, captou 6 mil milhões de euros de investimento direto estrangeiro chinês, quase duas vezes mais do que Espanha, e quase metade do que absorveu França, segundo dados do Rhodium Group.

Afundamento da bitcoin

O valor em dólares da mais importante moeda criptográfica caiu 23% esta semana, segundo dados da CoinMarketCap. A bitcoin fechou a semana em 4347,11 dólares (€3831). Desde início do mês já perdeu 31,4%.

Depois de uma ‘bolha’ em 2017 - com o valor desta criptomoeda a atingir um máximo histórico de mais de 20 mil dólares em 17 de dezembro passado e muitos analistas deste mercado a projectarem novos máximos nos 50 mil dólares para 2018 - a cotação afundou-se 74%.