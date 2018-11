Mais 500 casas de luxo em Cascais

A explosão da procura imobiliária em Portugal, e em especial na zona de Lisboa, está a levar ao surgimento de uma série de novos projetos imobiliários virados para o segmento de luxo na zona mais central do concelho de Cascais, que vão acrescentar 500 novas casas nesta zona. A estimativa é da Câmara Municipal de Cascais com base nos projetos já licenciados.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito: basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. pode usar a app do Expresso - iOS e android - para descarregar as edições para leitura offline)