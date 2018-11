Governo só cede em €50 milhões no Orçamento

O Governo foi fazer as contas ao custo das quase mil propostas de alteração ao Orçamento do Estado para 2019 e chegou a um número “incomportável” e a uma curiosidade. Ao todo, se por hipótese extrema todas as vontades fosses satisfeitas, o Estado teria de abrir os cordões à bolsa em 5,7 mil milhões de euros. E as iniciativas da direita, habitualmente mais preocupada com o controlo orçamental, custariam mais dinheiro do que as da esquerda. No Parlamento, o PS só está disponível para viabilizar um pacote de medidas que não ultrapassará os 50 milhões de euros. As contas poderão complicar-se com eventuais “coligações negativas” entre os partidos à sua direita e à sua esquerda, no IRS, no IVA e no ISP e nos professores.

