Governo conta com a banca para atingir €14.000.000.000

Entrada dos bancos nos sistemas de incentivos à inovação permitirá aos fundos comunitários alavancar um valor recorde de €14 mil milhões de investimentos empresariais no país

Quando um empresário vê o seu projeto de investimento aprovado pelo tradicional sistema de incentivos à inovação, ele recebe não um, mas dois tipos de fundos comunitários: parte do dinheiro é um empréstimo sem juros que a empresa tem de devolver ao Portugal 2020 após concluir o projeto e a outra parte é que é um subsídio a fundo perdido que a empresa pode guardar para si como recompensa pelo sucesso do seu investimento.