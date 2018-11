“Em Portugal há uma boa mistura de criatividade e de tecnologia”

Vincent Rouaix Presidente executivo do Grupo Gfi

ANA BAIÃO

Vincent Rouaix, presidente executivo do grupo francês Gfi, gosta de Portugal. Vem cá com frequência e alimenta boas relações com o poder político. Depois de, no ano passado, ter dado conta do crescimento da filial portuguesa ao primeiro-ministro, António Costa — que já conhecia enquanto líder da oposição —, recentemente teve a oportunidade de mostrar mais resultados obtidos em terras lusas. A inauguração das novas instalações da multinacional tecnológica, em outubro, em Lisboa, contou com a presença do ex-ministro da Economia, Manuel Caldeira Cabral (ainda era membro do Governo), que agradeceu o facto de “escolherem Portugal para investir, para crescer, e por trabalharem a partir de Portugal para o mundo”. A multinacional especialista em tecnologias de informação e em transformação digital reúne clientes como EDP, BNP Paribas e Altice, entre vários ministérios e institutos públicos.