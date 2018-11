Autarquias estão a emitir mais licenças para construir casas

A construção de casas novas está em alta, a acompanhar a dinâmica da procura imobiliária. E os números do sector mostram subidas em várias frentes, das licenças para habitação ao novo crédito bancário para a compra de casa ou ao consumo de cimento.

Só na Área Metropolitana do Porto, o licenciamento de casas em construções novas disparou 67% até ao final de agosto, o que vale à região o destaque na última síntese estatística da AICCOPN — Associação dos Industriais de Construção Civil e Obras Públicas do Norte, para os primeiros oito meses do ano. E a oferta, aqui, está a ser dominada por tipologias T3 (39,9%) e T2 (22,3%), mostra este estudo.

Para o conjunto do país, os indicadores da AICCOPN apontam para um ritmo de crescimento na ordem dos 40%, com 12.887 casas para estrear em construções novas licenciadas entre janeiro e agosto.

É a continuidade da tendência de recuperação de um sector que fechou o mês de junho com 9688 licenças para fogos novos, batendo, no primeiro semestre os números finais registados no ano de 2014. Agora, os números de agosto batem, também, o total de 2016, aproximando-se já dos valores apresentados em 2017.

A confirmar os ventos de mudança, as câmaras de todo o país continuam a emitir novas licenças para habitação e reabilitação. São precisamente mais 9727 dossiês com luz verde, o que representa um crescimento homólogo de 22,3%. O barómetro de reabilitação urbana da AICCOPN valida este movimento, apontando para uma subida de 19,6% no nível de atividade e de 30,5% na carteira de encomendas, com o período de produção contratada a atingir os 8,6 meses.

O consumo de cimento no mercado nacional nos primeiro oito meses do ano reflete tudo isto, com um crescimento homólogo de 4,2%, para os 1,86 milhões de toneladas.

Da banca, chega mais um sinal no mesmo sentido. O novo crédito concedido pelas instituições financeiras para a aquisição de habitação somou €6,5 mil milhões, o que representa uma subida de 24,8%, enquanto o valor médio da avaliação bancária na habitação apurado em agosto atingiu os €1196 por metro quadrado. A subida homóloga deste indicador fica, assim, nos 6,6%.