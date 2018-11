A nova lógica do investimento angolano

A rede angolana de mobiliário e decoração Kinda Home, com quatro lojas em Angola, escolheu o Porto para se estrear no mercado português. A primeira megastore inclui uma zona de restauração da Kinda Food e é inaugurada para a semana. Um investimento de €20 milhões numa construção de raiz, gerando 150 novos empregos. A empreitada coube à Mota-Engil, mas bem poderia ter sido executado pela construtora Omotapalo. Os grupos da cadeia Kinda e Omotapalo são exemplos de empresas angolanas de capital português que ganharam músculo financeiro e inscreveram Portugal no seu mapa de expansão. São exemplos da nova lógica do investimento angolano em Portugal.

