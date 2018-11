A caminho da nova era do mercado dos genéricos

“Quais os grandes desafios que as empresas portuguesas de genéricos podem enfrentar num mercado em constante mutação?” Maria do Carmo Neves deixou a pergunta e o debate que se seguiu tratou de oferecer algumas respostas.

A CEO da Tecnimede foi a anfitriã da conferência “Genéricos: uma nova era” com o objetivo de traçar o ponto de situação do mercado dos genéricos e perceber para onde é que as tendências o podem conduzir.

O Palácio de Xabregas, em Lisboa, foi o palco do debate que juntou alguns especialistas do sector para partilharem as suas opiniões perante uma plateia repleta. Para Susana Almeida, “há ainda oportunidades consideráveis no campo dos medicamentos genéricos”, mas também alguns riscos, segundo a Clinical Development and Safety Director da Medicines for Europe. Muitas vezes trata-se de uma questão de “definir bem o mercado”, apontou o diretor-geral da IQVIA Portugal, Mário Martins.

Sofia Crisóstomo, responsável pelo programa Capacitar+, acredita que esta é uma questão essencial e defendeu que a maior propensão dos portugueses para comprar produtos nacionais, por exemplo, pode (e deve) ser utilizada como “uma oportunidade” para vender os genéricos de forma mais eficiente. “Ainda existem algumas ideias pré-concebidas”, lembrou. A representar o sector tecnológico esteve Nuno Lopes que, na qualidade de CEO da Glinnt, vincou a importância da evolução digital no sentido de dar “as melhores informações em tempo real.” Com os genéricos cada vez mais a aparecer.