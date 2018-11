Vodafone estuda redução de pessoal em Espanha

A Vodafone Espanha, presidida pelo português António Coimbra, está a ponderar uma operação de redução de pessoal, em moldes ainda a definir, segundo avança esta sexta-feira o jornal espanhol "Expansión".

A Vodafone emprega 5300 pessoas em Espanha, no conjunto das suas áreas de telecomunicações fixas, móveis e comercialização e faturação. De acordo com o "Expansión", a empresa está a estudar um corte de pessoal devido à guerra de preços que se arrasta há quase um ano no mercado espanhol, piorando as margens dos operadores de telecomunicações.

No terceiro trimestre deste ano a Vodafone Espanha viu as suas receitas de serviços cair 7,2%, para 1091 milhões de euros, com uma perda de 98 mil clientes de televisão.

O gestor português da Vodafone Espanha, António Coimbra, já admitiu que os resultados dos próximos trimestres deverão estar alinhados com os dos últimos trimestres, notando que os custos da empresa permanecem os mesmos mas as receitas estão a baixar.

No último ano fiscal, que terminou em março deste ano, a operação espanhola da Vodafone teve um prejuízo de 180 milhões de euros, agravando em 36% as perdas do exercício anterior.

A Vodafone Espanha já teve duas reduções do seu quadro nos últimos seis anos. Em 2013 eliminou 900 postos de trabalho e em 2015, depois da aquisição da Ono, eliminou outros 1057 postos de trabalho.