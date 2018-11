Rui Moreira quer aprofundar cooperação entre Porto e Luanda

O presidente da Câmara Municipal do Porto, Rui Moreira, deu as boas-vindas ao Presidente de Angola, João Lourenço, numa cerimónia no edifício dos Paços do Concelho, “a casa de todos os portuenses”, que contou com a presença do primeiro-ministro, António Costa. João Lourenço encontra-se no segundo dia da visita oficial a Portugal e aterrou esta manhã na Invicta.

Rui Moreira começou por “elogiar o caminho” que o Presidente angolano “tem trilhado, concretizando aquilo que o povo angolano espera e que o vosso hino afirma, honrando o vosso passado e vossa história, construindo através do trabalho um homem novo”.

E lembrou que “Portugal e Angola têm uma história de mais de 500 anos desde que Diogo Cão chegou à foz do Zaire”. “Todos conhecemos essa história e nunca a poderemos reescrever, é com ela que devemos conviver, o que conta e é importante é a compreensão mútua que nos une e a vontade férrea dos nossos povos de construírem um futuro profícuo.”

Rui Moreira focou-se nos laços entre os dois países, aludindo ao idioma partilhado. “Estamos em continentes diferentes, mas temos a língua comum, um extraordinário ativo que une as nossas culturas, que harmoniza a diversidade e que, assim, garante para o futuro a nossa saudável complementaridade”.

E falou nas “novas gerações de angolanos que se interessam pelo que se passa em Portugal e as novas gerações de portugueses que se interessam pelo que se passa em Angola. Temos as trocas económicas e os investimentos cruzados que constroem riqueza em ambas as nações”.

O presidente da Câmara do Porto, garantiu ainda que os portuenses vivem os sucessos de Angola como seus, apesar de que “naturalmente sempre haverá quem não se conforme com esta nova ordem, haverá quem, pelas melhores ou piores razões, tenha uma visão paternalista sobre o que se passa em Angola, também em Angola haverá quem, pelas melhores ou piores razões, mantenha algum ressentimento e desconfiança”. “Falando em nome dos portuenses afianço-lhe que vivemos como nossos os vossos sucessos e os vossos avanços e não temos, porque nunca tivemos, complexos de superioridade ou de inferioridade e sabemos que Angola, após décadas de guerra se soube manter una e coesa. Esse é o extraordinário mérito do povo angolano que tem sabido construir, paulatinamente, um caminho de progresso”.

No final, Rui Moreira, mencionou ainda as relações de cooperação entre o Porto e Luanda, “que nos interessa sempre aprofundar. No Porto sempre houve uma comunidade angolana, entre os quais destaco os alunos angolanos que frequentam as nossas escolas, universidades e politécnicos e que, aqui, se sentem em casa”.

Além disso, “os empreendedores e industriais olham para o mercado angolano com atenção, mas também com carinho. No Porto, desenvolvem-se novos projetos cruzados como é o caso da Kinda Home, que depois de abrir quatro lojas em Angola, vai abrir aqui as portas num investimento que excede os 20 milhões de euros”. E referiu ainda que “o Porto de Leixões tem em Angola um mercado importante de destino das suas rotas mercantes”.

No final do discurso, Rui Moreira, entregou as chaves da cidade a João Lourenço.