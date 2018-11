Portugal já tem a sazonalidade mais baixa da bacia do Mediterrâneo

O índice de concentração turistica na época alta baixou no país três pontos percentuais nos últimos três anos, para 36%. Mas os agentes de viagens nacionais advertem que "vêm aí dificuldades"

O índice de sazonalidade em Portugal desceu de 39% em 2015 para 36% em 2017, sendo já "o mais baixo da bacia do Mediterrâneo", enfatizou Ana Mendes Godinho, secretária de Estado do Turismo, na abertura do congresso da Associação Portuguesas das Agências de Viagens e de Turismo ( APAVT), que começou esta quinta-feira em Ponta Delgada e termina a 22 de novembro, submetido ao tema "Turismo: os desafios do crescimento".

Segundo Ana Mendes Godinho, trata-se de uma conquista no sentido de "alargar o turismo a todo o ano e a todo o território". Lembrou ainda que nos últimos três anos as receitas turísticas cresceram 4 mil milhões de euros em Portugal e que os aeroportos nacionais tiveram um acréscimo de 6,5 milhões de passageiros, "crescimento que também levou a muitos dos problemas que hoje estamos a ter, em particular no aeroporto de Lisboa".

As limitações do aeroporto de Lisboa e as incertezas do Brexit

Mas o esgotamento do aeroporto de Lisboa, a par do Brexit ou do abrandamento do consumo interno e da procura externa, também foram alvo de alerta por parte de Pedro Costa Ferreira, presidente da APAVT, na abertura do congresso em Ponta Delgada.

"Portugal, enquanto destino turístico, vive efetivamente uma atmosfera de fim de ciclo", sustentou Costa Ferreira. "Em primeiro lugar, porque o aeroporto de Lisboa, um dos principais instrumentos do recente crescimento, parece estar esgotado, colocando inúmeros problemas, tanto à cidade de Lisboa como a todo o país".

O Brexit e concorrência de destinos como Turquia, Tunísia ou Egito que "estão em recuperação fulgurante " e a gerar "um desvio de procura" foram outros temas destacados pelo presidente da APAVT, que advertiu ainda que o mercado interno "começa a mostrar sinais de abrandamento ", tendência que também se verifica ao nível da procura externa. "Vêm aí dificuldades ", avisou Pedro Costa Ferreira.

O presidente da APAVT reconheceu que "apesar da degradação das condições de venda, as vendas de passagens aéreas cresceram 7% nos números acumulados a setembro", e que o segmento de viagens de lazer deverá atingir um crescimento próximo dos 10% no final do ano.

Perante o cenário menos favorável para os próximos anos destacado pelo presidente da APAVT, a secretária de Estado do Turismo pôs a tónica no "orgulho de estarmos a vender o melhor destino do mundo". Lembrou que "ainda há muito a fazer", mas deixou um apelo aos agentes turísticos e de viagens: "não tenhamos medo do futuro, porque somos nós que o fazemos".