Portos. "Em Setúbal, todos têm culpas. Uns porque ignoraram a precariedade, outros porque se aproveitaram dela"

A Federação Nacional de Sindicatos de Trabalhadores Portuários (FNSTP) tem-se mantido em silêncio durante o conflito laboral em Setúbal, "por recusar cooperar com tentativas de politização e partidarização das causas dos estivadores", mas esta sexta-feira veio dizer que "os precários têm toda a razão".

"Repudiamos com vigor a utilização de quaisquer trabalhadores alheios ao porto de Setúbal para frustrar a paralisação aí decorrente", disse hoje ao Expresso Américo Silva, vice-presidente da Federação Nacional de Sindicatos de Trabalhadores Portuários.

Mais: "Se não são estivadores, não podem fazer o trabalho dos estivadores", diz o dirigente sindical, numa posição idêntica à que foi assumida ontem por Serafim Gomes, do Sindicato dos Trabalhadores das Administração e Juntas Portuárias,e, também, por António Mariano, do SEAL - Sindicato dos Estivadores e Atividade Logística, que está a apoiar os precários de Setúbal.

E do contacto que a Federação tem com os oito portos que representa (Leixões, Aveiro, Sines e ilhas), as 30 pessoas que entraram ontem e hoje no Porto de Setúbal, sob proteçao policial, para carregar 2.500 carros da Autoeuropa num navio, não são estivadores destes portos.

O alerta de 2016

Com uma posição "firmemente intolerante com o fenómeno da precariedade laboral", a FNSTP admite que Setúbal é "o caso mais grave no país" em termos de precariedade portuária. Aliás, num documento que entregou em 2016 ao Ministério do Mar sobre os problemas dos portos, esta federação "já dava destaque a esta questão", sublinha Américo Silva.

Se em Setúbal, um porto que era pequeno e cresceu muito nos últimos anos por força da Autoeuropa e do desvio de algumas linhas de Lisboa, a percentagem de precários ronda os 90%, em Leixões, por exemplo, haverá 35 precários para um quadro de 150 efetivos, acrescenta o vice-presidente da FNSTP, uma estrutura afeta à UGT.

Em tudo o resto, o tom é crítico. Américo Silva fala de "falsidade de pretexto da greve às horas extraordinárias decretada pelo SEAL em agosto devido à alegada perseguição de associados deste sindicato, da CGTP, em Leixões. Esta greve, com especial impacto em Lisboa e Setúbal, onde a presença do SEAL é mais forte, vai decorrer até 1 de janeiro.

No caso do conflito dos precários, "indisponíveis para trabalhar", em Setúbal, desde o dia 5 de novembro, Américo Silva diz que "todos têm culpas e todos falharam. Uns porque ignoraram a precariedade, outros porque se aproveitaram dela".

No ponto atual, a FNSTP manifesta "muita preocupação pelo futuro do Porto de Setúbal e pelo impacto de tudo isto na economia portuguesa, olhando ao peso da Autoeuropa, o maior exportador nacional".

Um porto parado

E como ultrapassar o impasse, num quadro em que todas as partes dizem estar dispostas a negociar, mas os trabalhadores não aceitam parar a paralisação e o lado patronal exige o fim da greve para se sentar à mesa de negociações? "É possível suspender uma greve para iniciar negociações, sem a desconvocar", comenta este dirigente.

Confrontada com a indisponibilidade para trabalhar desde 5 de novembro dos 90 precários que asseguravam o funcionamento do terminal de contentores e do terminal Ro-Ro de Setúbal, e com milhares de veículos da fábrica da VW em terra, a Operestiva conseguiu ontem, sob escolta policial e num ambiente de forte tensão, fazer entrar um autocarro com um grupo de 30 trabalhadores naquele porto e começar a carregar automóveis num navio. Hoje, o autocarro voltou a entrar no porto para dar continuidade aos trabalhos.

No entanto, os outros dois terminais de Setúbal, onde a percentagem de precários também é elevada, pararam o trabalho "em solidariedade" com os colegas, o que significa que a paralisação alastrou e foi impossível carregar outros navios no porto sadino.