João Lourenço no Porto, com a economia em fundo. Presidente encerra seminário "por uma parceria estrategiaca

. Economia angolana muda de paradigma.

Ao segundo dia, a visita do presidente angolano João Lourenço ganha um caráter empresarial, com o Douro em fundo. Um almoço com empresários no Edifício da Alfândega selará uma manhã dedicada à cidade do Porto, com três pontos na agenda.

Primeiro, uma sessão solene na Câmara Municipal, na mesma sala em que há três anos Rui Moreira recebeu o casal Isabel dos Santos-Sindika Dokolo, condecorando o colecionador de arte com a medalha de ouro da cidade. Segue-se no Palácio da Bolsa uma cimeira com o primeiro ministro António Costa e a assinatura de acordos de cooperação. Finalmente, uma intervenção na Alfândega no encerramento do Fórum Económico Portugal-Angola, organizado pelo AICEP e o seu congénere angolano

O seminário "Por uma parceria estratégica" serve para promover a cooperação bilateral e reforçar o intercâmbio entre empresários dos dois países, numa altura em que a economia angolana muda de paradigma.

A escolha do Porto para este seminário "valoriza o tecido exportador do Norte e reconhece a importância económica da região", diz Paulo Nunes de Almeida, o presidente da Associação Empresarial de Portugal (AEP) que será um dos oradores da sessão. Angola está a "mudar de paradigma, apostando na diversificação da economia, na produção local e na transferência de tecnologia", diz Nunes de Almeida.

Caberá ao ministro angolano da Economia e Planeamento, Pedro Luís da Fonseca, explicar aos participantes as reformas em curso, a aposta do governo na competitividade e, na linha da entrevista do presidente João Lourenço ao Expresso apelar ao investimento português nos setores produtivos. A economia real estará representada no seminário pela lado agrícola. As intervenções estarão a cargo de representantes da Associação Agro-pecuária e Industrial de Huíla e a Cooperativa Pecuária do Planalto de Camabatela (Cuanza Norte). Só um décimo da terra arável está em produção. O êxodo rural por causa da guerra vé dos bdramas do páis.De tarde, a delegação angolana visitará na Exponor, a EMAF, a maior feira ibérica de máquinas e equipamentos da fileira metalúrgica, com 400 expositores. Mas nessa altura João Lourenço já estará de regresso a Lisboa.