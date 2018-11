João Lourenço fala em “futuro promissor” de cooperação económica

“Sinto-me honrado por ser recebido na cidade do Porto onde os feitos valorosos dos seus habitantes lhe valeram a atribuição do epíteto de Cidade Invicta”, iniciou o Presidente angolano, João Lourenço, quando tomou a palavra numa cerimónia nos Paços do Conselho, no Porto, onde recebeu as chaves da cidade.

O discurso de João Lourenço seguiu-se às palavras do presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, que recebeu o Presidente Angola no seu segundo dia de visita a Portugal, que é dedicado sobretudo à dinamização das relações económicas entre os dois países.

Segundo o Presidente angolano, “a história heróica da vossa cidade tem paralelo com a história de algumas cidades de Angola, onde os seus habitantes souberam lutar pela defesa dos valores das suas cidades, pela sua liberdade e pela salvaguarda de importantes conquistas alcançadas com esforço, empenho e determinação”.

E continuou que tem “a clara convicção” que o passado da Invicta contribuiu para aquilo que é hoje o Porto, conhecido como “uma cidade de trabalho, vencedora quando se propõe alcançar objetivos, dinâmica na forma como se apresenta ao mundo e pujante pelo desempenho das suas indústrias, bem como no desporto ou na cultura”.

Por fim, o Presidente angolano afirmou: “é um motivo de orgulho para mim e para os angolanos receber as chaves da cidade do Porto, que têm um grande simbolismo no contexto das relações existentes a todos os níveis entre Angola e Portugal”.

E frisou: “esta cerimónia abre as portas a um futuro promissor de cooperação e intercâmbio entre os sectores que possam contribuir para aprofundar as nossas relações bilaterais, pois estou convencido que a nossa visão sobre o intercâmbio entre Angola e Portugal ganhará dimensão real nas conversações que, dentro de momentos, serão mantidas entre as delegações angolana e portuguesa”.