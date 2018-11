Governo contrata mais €13,5 milhões para promoção externa das regiões de turismo 

As verbas das regiões vão ter um aumento anual de 37,5% de 2019 a 2021

As regiões de turismo nacionais vão contar com um reforço de verbas nos próximos três anos. O acordo de contratualizacão entre o Governo e as regiões das verbas de promoção para o período 2019-2021 foi assinado esta quinta-feira em Ponta Delgada. O contrato foi selado à margem do congresso da Associação Portuguesa das Agências de Viagens e de Turismo, que se estende até 24 de novembro.

Segundo o novo protocolo de promoção, os orçamentos das sete Agências Regionais de Promoção Turística (ARPT) vão ter um aumento anual de 37,5%, o que corresponde a 4,5 milhões de euros, passando dos atuais 12 milhões de euros para 16,5 milhões de euros anuais, o que totaliza um aumento de 13,5 milhões de euros nos próximos três anos.

Segundo a Secretaria de Estado do Turismo, "parte deste reforço de verbas, equivalente a 1,5 milhões de euros, será aplicado no reforço dos orçamentos das agências regionais de promoção turística do Porto e Norte, do Centro, do Alentejo e dos Açores, para promover uma maior convergência face aos orçamentos das restantes agências regionais".

Haverá também um aumento de três milhões de euros, disponível para todas as ARPT, que será alocado ao financiamento dos Planos de Produto e Mercado. Trata-se de planos de promoção conjuntos das ARPT´s e empresas para uma atuação concertada e focada em produtos específicos ou mercados considerados prioritários.