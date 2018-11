EDP tem um novo parque eólico em Espanha

A EDP Renováveis inaugurou esta sexta-feira na Galiza, em Espanha, o seu mais recente parque eólico. O empreendimento fica na localidade de Muxia, tem 68 megawatts (MW) de potência instalada e produzirá eletricidade suficiente para o consumo de 70 mil famílias.

Com este parque, que conta com 34 aerogeradores, o grupo liderado por António Mexia fica com uma capacidade de 281 MW na Galiza, que passa a representar mais de 10% da potência total da EDP Renováveis em Espanha.

Espanha, com 2312 MW, é atualmente o segundo maior mercado da EDP Renováveis, apenas atrás dos Estados Unidos da América, onde o grupo EDP entrou há cerca de uma década por via da aquisição da norte-americana Horizon. Portugal é o terceiro maior mercado da EDP Renováveis, com 1280 MW de capacidade instalada.

Globalmente, a EDP Renováveis tem 11.228 MW instalados em 11 países. Nos primeiros nove meses do ano a produção da EDP Renováveis cresceu 4%, mas o decréscimo dos preços de venda e efeitos cambiais levaram a que as receitas da empresa recuassem 8%, para 1,24 mil milhões de euros.

De janeiro a setembro a EDP Renováveis lucrou 115 milhões de euros, menos 30% do que no ano passado.