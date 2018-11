Angola paga €100 milhões a empresas portuguesas

Questionado, em conferência de imprensa, sobre as verbas cativas em Angola relativas a pagamentos a dívidas a empresas portuguesas, o Presidente de Angola disse que estão a ser certificadas e verificadas. “A qualquer momento, Angola liquida todas as dívidas que tem pendentes”, referiu João Lourenço, após a assinatura de 13 protocolos de cooperação com o Estado português nas áreas do ambiente, saúde, educação, justiça e turismo, entre outros sectores, numa cerimónia no Palácio da Bolsa, no Porto.

A este respeito, o primeiro-ministro, António Costa, referiu que “na minha visita em setembro [a Angola] foi possível fazer o ponto de situação de um processo de certificação e de pagamento das dívidas que decorre há vários meses, conduzido do nosso lado pela embaixada portuguesa e Angola”, agradecendo “a forma muito clara com que o ministro das Finanças de Angola expôs a questão no seminário que realizámos e que foi um fator decisivo para o restabelecimento da confiança, pela franqueza com que a questão foi posta”.

Mencionou ainda que “daí para cá o processo tem avançado e, neste momento, estão certificados cerca de 200 milhões de euros, dos quais 100 milhões já estão pagos. É um processo em curso, as autoridades angolanas têm feito um esforço muito grande e inequívoco de contribuir para o pagamento dessas dívidas e permitir que haja uma nova confiança forte das empresas portuguesas em Angola”.

Sobre o repatriamento de capitais, António Costa, frisou que o Presidente da República e o primeiro-ministro “pensam a mesma coisa”. “Da parte de Portugal daremos toda a colaboração às autoridades angolanas, tendo em vista apoiar na prioridade que definiram de combate à corrupção, à promoção da concorrência leal e à recuperação de capitais que estejam indevidamente titulados”, disse o primeiro-ministro, acrescentando que do lado “das autoridades angolanas também encontramos a vontade de que todo este processo se desenvolva sem por em causa a estabilidade do sistema financeiro português. O que importa aqui não é propriamente a localização, onde o capital se encontra depositado, mas é dar o seu a quem é seu, atribuir a titularidade do capital a quem deve ser titular do capital”.

No que respeita à linha de crédito de 1500 milhões de euros para apoiar os empresários que queiram investir em Angola, o primeiro-ministro esclareceu que é acessível não só a empresas que ainda não estejam em Angola, mas também aos negócios que já estejam naquele país e que queiram fazer novos investimentos.