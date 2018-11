Acionistas da Pharol aprovam aumento de capital até €80 milhões

A Pharol aprovou esta sexta-feira de manhã, em Assembleia Geral Extraordinária (AG), a possibilidade de reforçar o seu capital social em até 80 milhões de euros, "por uma ou mais vezes, e por entradas em dinheiro". Com esta autorização concedida ao conselho de administração da sociedade, liderado por Luís Palha da Silva, a Pharol poderá acompanhar, se assim entender, o aumento de capital que a Oi vier a fazer.

A decisão de participar ou não no aumento de capital da Oi previsto na recuperação judicial não está, no entanto, ainda tomada. Tal como tem dito Palha da Silva, tendo hoje sido explicado aos acionistas, "tudo dependerá da evolução dos preços das acções e dos direitos de preferência no mercado". "A Pharol não pretende evitar a diluição percentual da sua participação na Oi mas sim qualquer risco da diluição do valor dessa participação", disse o presidente da sociedade. Tudo está, por isso, em aberto, incluindo a possibilidade de venda das ações. Até 26 de Dezembro terá de ser tomada uma decisão.

O reforço de capital da Oi irá acontecer até ao final do ano e tem por objetivo conseguir quatro mil milhões de reais.

Apesar de, a 7 de Setembro, os accionistas da Pharol terem aprovado a possibilidade de um aumento de capital para até 55,48 milhões de euros, a AG de hoje revogou esta autorização, aprovando o novo valor, de até 80 milhões. E justificou a decisão de aumentar os termos da autorização com "a imprevisibilidade associada à realização do aumento do capital social da Oi" e "a incerteza quanto à efetiva vantagem em acorrer ao mesmo".

Na ordem de trabalhos da AG desta sexta-feira estava ainda a votação da renovação da eleição dos órgãos sociais e comissão de vencimentos para o triénio 2018-2020, adiada para 11 de Janeiro, numa nova AG.