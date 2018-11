“Acabamos por ter uma lei de alojamento local desastrosa”, diz Adolfo Mesquita Nunes

A nova lei do alojamento local em Portugal "resultou num emaranhado de normas sem critério, feitas por gente que precisava de salvar a face pelo que tinha prometido", defendeu Adolfo Mesquita Nunes, ex-secretário se Estado do Turismo, no congresso da Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo (APAVT) que decorre em Ponta Delgada até 24 de novembro subordinado ao tema "Turismo: os desafios do crescimento ".

Segundo frisou o ex- governante, responsável pela anterior versão do diploma, "acabamos por ter uma lei de alojamento local desastrosa", mas destacando também não apontar aqui o dedo ao Governo, uma vez que o diploma foi gerado na Assembleia da República.

Adolfo Mesquita Nunes advertiu que "tudo no turismo vai estar passar a estar sujeito a critérios políticos e não técnicos, o sector vai ser vítima de outros que veem no turismo uma ameaça à habitação ou a outras formas de alojamento ".

E chamou ainda a atenção para os perigos do discurso anti-turistas que começa a crescer em Portugal, e que também esteve na origem da alteração do diploma do alojamento local. Advertiu ainda que na Europa estes movimentos não vêm só da extrema-esquerda, mas também da direita, levando a atos extremos de manifestações em que se atiram ovos a turistas.

A falta de informação consistente sobre o sector foi outro constrangimento identificado pelo ex-secretário de Estado do Turismo no congresso da APAVT. " Nós não sabemos quase nada sobre os suecos, os holandeses ou os alemães que nos visitam", exemplificou.

Mesquita Nunes disse ter ido como orador ao congresso da APAVT sob reserva, dado o compromisso que fixou a si próprio de não comentar as políticas dos seus sucessores titulares do turismo. Mas frisou que o objetivo da sua presença no congresso era sobretudo expor ideias ao sector. "Temos de transformar o país num destino inteligente ", foi o seu apelo final, frisando que neste campo a concorrência, a começar pela vizinha Espanha, não anda a dormir.