Vinho Verde faz a festa em São Paulo e Rio de Janeiro

O Vinho Verde Wine Fest vai pela segunda vez ao Brasil, mas agora, depois do Rio de Janeiro, a festa segue para S. Paulo, uma estreia planeada para "ampliar a presença num dos principais mercados de exportação", diz a CVRVV - Comissão de Viticultura da Região do Vinho Verde.

Nas estatísticas do sector, o Brasil aparece como o quarto mercado de exportação do vinho verde, atrás da Alemanha, EUA e França. Nos 54 milhões de verde exportados pelos produtores da região dos Vinhos Verdes em 2017, €54 milhões rumaram ao Brasil, um mercado que registou um crescimento de 300% numa década.

Para a CVRVV, depois de quatro anos de experiência na organização do Vinho Verde Wine Fest no Porto, com uma média anual de 25 mil visitantes, "importa reforçar a internacionalização do conceito no quarto mercado de exportação, com um crescimento sustentado em aumentos na ordem dos 40% ao ano".

Este ano, de 23 a 24 de novembro, o evento junta 24 de produtores com uma seleção de mais de 100 vinhos na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Aí, os vinhos surgem acompanhados de propostas de harmonização em showcooking dos chefes Ricardo Lapeyre (Brasil) e Renato Cunha (Portugal), a par de masterclasses, conversas sobre o vinho e música ao vivo.

Uma semana mais tarde, a 30 de novembro e 1 de dezembro, a festa estreia-se em São Paulo, no Morumbi, com 23 produtores da região do Vinho Verde a fazerem a aproximação a este mercado, considerado "mais conhecedor e com mais cultura do consumo de vinhos".