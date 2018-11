Setúbal. Operestiva elogia "coragem" dos trabalhadores que "estão a carregar o navio"

"Apesar do bloqueio a que temos estado sujeitos, foi possível iniciar hoje o carregamento de um navio com carga Autoeuropa. Este carregamento estará concluído o antes possível", diz a empresa de trabalho portuário em comunicado.

"Queremos saudar a coragem dos colaboradores que estão, neste momento, a trabalhar no carregamento do navio, apesar das pressões de que foram alvo. Estes colaboradores perceberam a importância que esta operação tem para toda a região e para o país", refere a empresa de trabalho portuário de Setúbal, em conflito com os 90 precários que a 5 de novembro deixaram de estar disponíveis para trabalhar naquele porto.

A justificar o envio do autocarro, hoje, para assegurar a carga do navio com automóveis da Autoeuropa, a direção da empresa refere "responsabilidades para com todos os nossos clientes e especialmente para com o maior exportador português e os seis mil postos de trabalho que a Autoeuropa assegura, e pensamos também nas suas famílias".

O Expresso perguntou à empresa de onde vinham os trabalhadores que chegaram no autocarro e entraram no porto sadino pelas 9h00, com escolta policial, mas não teve, até ao momento resposta a esta questão.

No comunicado, a empresa reafirma "a vontade de contratar trabalhadores para as operações de estiva no Porto de Setúbal e rejeitamos veementemente todas as iniciativas para bloquear estas contratações"

"Prevemos que até ao final do mês seja possível repor o normal funcionamento das operações no Porto de Setúbal através do esforço de recrutamento que tem sido feito" e denuncia o que considera ser "a presença de elementos radicais estranhos ao Porto de Setúbal que em muito contribuíram para o extremar das posições".