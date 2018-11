Setúbal. “Há licenças que deviam ser tiradas”

"Os principais responsáveis pelo que está a acontecer em Setúbal são, antes de mais, a administração portuária e o IMT - Instituto da Mobilidade e dos Transportes. Eles sabem exatamente o que se está a passar e dão licenças aos operadores portuários". A frase é de Serafim Gomes, vice- presidente do Sindicato dos Trabalhadores das administrações e juntas portuárias.

Não estando envolvido no conflito dos estivadores de Setúbal, este sindicato decidiu hoje tomar uma posição porque também tem trabalhadores no porto sadino e "tudo isto começa a afetar todos os outros trabalhadores".

Para Serafim Gomes, há aqui uma questão de licenças atribuídas que é preciso avaliar, mas também há uma certeza: "Estas entidades tinham de avaliar se as empresas de trabalho portuário têm condições para prestar o serviço e não o fizeram. É óbvio que as empresas não têm esses condições", diz ao Expresso.

"O operador, entretanto, foi-se aproveitando do vazio da atuação dos responsáveis, até porque assim têm menos custos", acrescenta.

Esta posição do sindicato dos trabalhadores das administrações portuárias é suportada "na evidência legal que obriga os operadores e respeitarem determinadas condições, do capital social a quadros mínimos, para terem as licenças".

Um operador não pode ter todos os estivadores de que precisa no quadro e tem de recorrer a empresas de trabalho portuário, reconhece Serafim Gomes, mas há mínimos a cumprir nos dois casos, sublinha. É até fácil fazer contas para perceber o número de efetivos necessários à operação diária, "usando a média de dois anos de trabalho por exemplo".Em Setúbal, explica, "estamos garantidamente muito longe desses números", com 90% de precários.

"Operação tem de ser interrompida"

A posição do Governo também é criticada. O sindicato dos trabalhadores das administrações portuária reitera que o quadro atual de tensão em Setúbal, com impacto nas exportações nacionais e na economia do país, é consequência direta "da falta de fiscalização dos organismos de Estado".

E o que se está a passar hoje no porto sadino, será mais uma prova disso. "A informação que temos é de que os trabalhadores que entraram no autocarro em Setubal para garantir o carregamento do navio da Autoeuropa não são estivadores . Não sendo trabalhadores portuários não podem estar ali. A operação tem de ser interrompida. porque é uma violação da lei", afirma para perguntar logo de seguida: "Mas onde está a Autoridade das Condições do Trabalho?"

António Mariano, presidente do SEAL - Sindicato dos Estivadores e Actividade Logística, a apoiar o protesto dos precários de Setúbal, garantiu também ao Expresso que os trabalhadores chamados hoje a carregar o navio "não são estivadores".

O grupo terá 30 pessoas e, neste momento, não sabe se a operação acaba hoje ou continua amanhã. "Carregar 2 mil automóveis seria trabalho de um dia, mas sendo pessoas com menos experiência não sei como vai ser", acrescenta.

O Expresso perguntou à Operestiva, a empresa de trabalho portuário no centro do conflito, quem eram estes trabalhadores, mas não teve resposta até ao momento.

A Administração dos Portos de Setúbal e Sesimbra também não esteve disponível para falar até ao momento.