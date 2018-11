O Porto está na moda e vai ditar as cores da moda

O Porto está na moda, mostram as estatísticas do turismo. A indústria têxtil e do vestuário também decidiu colocar a cidade no centro da moda e veio este ano ao Porto definir as cores que todos vão marcar o outono-inverno 2020-2021.

Esta semana, os membros da Intercolor, uma plataforma internacional de pesquisa e desenvolvimento da cor composta por especialistas provenientes dos principais organismos internacional relacionados com Moda, Vestuário, Têxtil, Design e Cor reúnem-se no Porto para definir as tendências de cor e texturas para essa estação.

São 16 países, maioritariamente europeus, mas também de outros continentes como a China, o Japão ou os EUA, a trabalhar juntos, até sábado, na sede da ANIVEC - Associação Nacional das Indústrias de Vestuário e Confeção, membro oficial da Intercolor desde 1990, para começar a preparar o que todos vão usar dentro de dois anos.

"Esta é uma ferramenta cada vez mais imprescindível para a indústria de vestuário e da moda portuguesa que recebe atempadamente inputs para elaborar as suas coleções para essa estação", sublinha César Araújo, presidente da ANIVEC certo de que é fundamental "trabalhar na antevisão de tendências e não de improviso para estar à altura de antecipar a moda".

Do lado português, o parceiro técnico escolhido para este processo é o Modatex. - Centro de Formação Profissional da Indústria Têxtil, Vestuário, Confecção e Lanifícios. Foi aqui que começaram a ser pensadas as propostas de cores nacionais para o mundo, "com base na análise do contexto macroeconómico de Portugal, nos valores nacionais e estilos de vida".

Durante o encontro, todos os membros da Intercolor apresentam as tendências definidas em cada país. Depois, as propostas serão filtradas e compiladas numa paleta de cor que será a base para a coleção em discussão. Segue-se a preparação de um sumário sobre as principais correntes tendo em vista a concertação e posterior elaboração da gama geral Intercolor.

O debate ainda está no início, mas do lado português as propostas assentam no macrotema a Estranha Ordem das Coisas, que repete o nome do livro de António Damásio. É aí que encaixam os temas The Stranger, focado na evolução do conhecimento e da tecnologia, Order, relacionado com a sustentabilidade, e Of Things, voltado para a evolução do toque porque "o tacto está a evoluir. No passado era ruidoso, áspero. Hoje relacionamo-nos com imensos aparelhos que são acionados por toque digital, há sempre um filtro mediador, dos ecrans", explica Isabel Moutinho, investigadora da cor e responsável pelo grupo de trabalho multidisciplinar português onde se juntam psicólogos, sociólogos, designers de moda, designers têxteis, Trendwatchers, presidentes de empresas, professores/formadores, entre outros.

E as cores que vamos vestir serão...? O segredo por esta altura ainda é a alma do negócio, mas Isabel Moutinho adianta que há duas grandes paletas de cor, com gamas distintas. "Temos cores mais vibrantes, coloridas, mediadas pelos filtros dos dispositivos eletrónicos, diferentes das que são obtidas por pigmentos fabricados ou da natureza porque a inspiração veio de cores fornecidas pela luz , que têm mais brilho, São cores mais perfeitas na sua essência e, consequentemente, vão contrastar com outras cores que são os tons mais despigmentados, mais ligadas à questão da sustentabilidade e do excesso de tintas e da excessividade da sociedade onde vivemos", explica Isabel Moutinho.