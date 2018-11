Laboratório de Nanotecnologia disponibiliza €1 milhão para acelerar empresas do setor do mar

O Laboratório Ibérico Internacional de Nanotecnologia (INL), sediado em Braga, lidera um projeto internacional de 1 milhão de euros para apoiar a inovação de pequenas e médias empresas (PME) nacionais e estrangeiras ligadas ao setor do mar. O projeto financiado por fundos europeus, denominado KETmaritime, junta sete parceiros, cabendo ao INL concentrar as candidaturas e dar apoio aos candidatos que vão integrar a primeira e segunda fases.

O projeto tem neste momento candidaturas abertas até 10 de dezembro, beneficiando as empresas que vierem a ser escolhidas de consultadoria científica gratuita.

Numa segunda fase serão selecionadas quatro PME's da Zona Atlântica - Portugal, Espanha, França, Reino Unido e Irlanda - para implementação de projetos-piloto de aceleração de negócios e produtos de tecnologia de ponta dos setores da construção naval, reparação e manutenção de navios e portos, navegação e logística, energias renováveis marinhas, pesca e aquicultura, biotecnologia marinha, processamento de peixe e congelados.

O projeto KETmaritime, liderado pelo INL, conta com parceiros dos cinco países da Zona Atlântica, que ajudarão a empresas da indústria do mar a adotar as chamadas Key Enabling Technologies (KET), que incluem sistemas inovadores nas áreas da biotecnologia industrial, novos materiais, fotónica e também tecnologias avançadas de fabrico.

“O projeto tem como missão construir uma rede colaborativa que integra organizações com experiência em investigação e desenvolvimento dos principais parceiros do setor marítimo, com o objetivo de facilitar a introdução de novas tecnologias e novas formas de pensar em empresas tradicionais, especialmente, nas PME”, avança Dasa Majcen, responsável do INL pelo KEtmaritime.

Para Inês Costa, diretora de marketing do INL, esta é uma oportunidade “única” para as empresas mais conservadoras acederem a tecnologia que “lhes permitirá serem mais competitivas a nível global, ao criarem serviços e produtos inovadores”. As candidaturas podem ser apresentadas em português, inglês ou espanhol, que serão avaliadas por um comité formado pelos sete parceiros do projeto - INL, CIMAP, Fórum Oceano, MaREI, MSE, Prodintec e AIMEN - para integrar as duas fases seguintes.

Os candidatos da primeira fase beneficiarão de consultadoria financeira e científica gratuita, sendo os resultados do apuramento conhecidos até 15 de janeiro de 2009. Os resultados da segunda fase, relativos às quatro PME finalistas ais projetos-piloto, serão divulgados três meses mais tarde.

Entre as empresas portuguesas que já integram Tecnologias Facilitadoras Essenciais (KET), o INL destaca a título de exemplo a Riaseach (empresa de cultura de plantas marinhas, crustáceos, moluscos e peixes), a Wavec Offhore Renewables (com atividade na área das energias renováveis marinhas, aquacultuta offshore e engenharia dos oceanos) ou a A4F Algae for Future (especializada em design e construção de unidades industriais de produção de microalgas), representadas as duas últimas no 1º worshop do KETmaritime, que decorreu em Braga, na passada semana, no forúm Business2Sea.