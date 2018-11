Governo dá luz verde ao Abanca e Capitec para ficarem com bancos da Caixa

O Conselho de Ministros aprovou esta quinta-feira a venda dos bancos da Caixa em Espanha e África do Sul. O espanhol Abanca foi o escolhido para comprar 99,79% do capital do Banco Caixa Geral Espanha e o Capitek Bank fica com 100% do Mercantile Bank, banco da Caixa na África do Sul.

A notícia foi avançada pelo Governo, através do comunicado do Conselho de Ministros, e enquadra-se na reestruturação da Caixa, que Paulo Macedo concluída até ao final do ano.

No comunicado do Conselho de Ministro nada é dito quanto ao preço a pagar pelos bancos da Caixa nestes mercados, mas o preço oferecido pelos vários candidatos que estiveram na corrida foi um dos critérios de seleção.

A continuidade de relacionamento com a comunidade portuguesa residente ou com ligações a Portugal terá sido também um critério valorizado na fase de negociação e seleção entre candidatos à compra em ambas as geografias.

À venda destes ativos seguir-se-á a alienação da operação da Caixa no Brasil e a redução da participação em Cabo Verde e em Moçambique, de acordo com o plano de reestruturação da Caixa negociado entre o Estado e Bruxelas que permitiu injectar no capital do banco público 4 mil milhões de euros em 2017.

O Abanca Corporación Bancaria comprou também, mas em Portugal a operação do alemão Deutesche Bank.