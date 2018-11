Fundação Bial lança novo prémio de 300 mil euros para descobertas na biomedicina

A Fundação Bial anunciou nesta quinta-feira que vai lançar em 2019 a 1.ª edição do prémio bianual BIAL no valor de 300 mil premiar descobertas científicas na área da biomedicina. "Este novo e singular prémio vai distinguir o que de mais notável está a ser feito na área biomédica. Os membros do júri vão ter uma tarefa muito desafiante e estão muito motivados para começar a analisar trabalhos. Premiar as descobertas mais notáveis e relevantes em biomedicina vai ser sem dúvida muito estimulante", declarou Fernando Lopes da Silva, presidente do júri deste galardão com caráter bianual.

O prémio, com um valor pecuniário de 300 mil euros, tem o objetivo de estimular as tendências atuais da saúde, que preconizam a ligação entre biologia, genética e medicina, em relação a fatores ambientais, bem como a personalização de tratamentos e estratégias terapêuticas, lê-se no comunicado de imprensa divulgado hoje. As nomeações podem ser feiras a partir de 1 de janeiro de 2019 e prolongam-se até 30 de junho de 2019. O vencedor da primeira edição do BIAL Award in Biomedicine será conhecido no primeiro trimestre de 2020.

O BIAL Award in Biomedicine tem o Alto Patrocínio do Presidente da República, do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas e da European Medical Association. Luís Portela, presidente da Bial, Luís Portela, a maior farmacêutica portuguesa, diz, por seu turno, que este prémio resume o compromisso da Bial no reconhecimento e promoção da investigação científica publicada nos últimos anos. "O nosso júri inclui peritos de várias áreas, que acreditamos vão escrutinar os trabalhos nomeados e outorgar os 300 mil euros do prémio a uma investigação verdadeiramente merecedora", acrescenta Luís Portela.

O júri vai ser composto por 14 elementos e presidido por Fernando Lopes da Silva, professor emérito da Universidade de Amesterdão (Holanda) e coordenador científico do programa de Engenharia Biomédica do Instituto Superior Técnico.