Dicas de poupança: cuidado com a Black Friday

Já estamos a ser bombardeados com publicidade e e-mails a promover os superdescontos da próxima Black Friday. Tem vindo a “piorar” de ano para ano. Vão aparecer descontos espetaculares. Imperdíveis. Serão mesmo? Quem nos garante que o preço “antigo” era mesmo aquele? E se foi verdade, foi verdade quando? Há três meses? Há seis? Há um ano?

A FERRAMENTA "COMPARAR PREÇOS"

Uso ao longo de todo o ano – e sobretudo nestas datas da “moda” – uma ferramenta da Deco chamada “Comparar preços”. Pode ser usada por qualquer pessoa, mesmo por quem não é sócio daquela associação de defesa dos consumidores. É só colar nessa página o link do produto que me interessa (que copiei na página da loja onde encontrei a promoção) e o programa diz-me logo num sistema de semáforos se a promoção é “verdadeira” ou não (vermelho, amarelo ou verde).

Dá para saber isso porque estão lá os preços de todos os dias para aquele produto nos últimos três meses. Sei se já esteve mais barato antes e se devo esperar por uma promoção melhor ou se é mesmo de aproveitar.

Em vez de colocar o link, também pode saltar essa parte e escolher na página da Deco a loja e depois o produto e clicar em “pesquisar”. O resultado é o mesmo.

Acredite que há surpresas agradáveis e desagradáveis. Mas não se esqueça de comparar sempre com o comércio tradicional. Pela minha experiência, os melhores preços estão nas lojas de bairro e não nas grandes superfícies. Mas tem de ser visto sempre caso a caso, como é óbvio.

Uma nota: só vai encontrar preços de produtos que estão online nas grandes superfícies. É aí que a Deco “varre” todos os dias os preços e os guarda numa base de dados, para depois o consumidor pesquisar. Se procurar um produto muito específico, ou simplesmente que não esteja online nas grandes superfícies, não vai encontrar nesta ferramenta. Mas é um bom começo.

Pode usar esta ferramenta no seu telemóvel em qualquer loja que esteja. Basta estar em frente ao produto para saber a que preço está e a que preços esteve nas grande superfícies. É muito útil para saber se compra logo ou se é melhor esperar,

FAÇA BEM AS CONTAS ANTES DE COMPRAR

Há pessoas que ficam à espera destes dias específicos para fazer determinadas compras. Mas será que vale mesmo a pena? Não tenho dúvidas de que em alguns casos valerá a pena – e muito. Mas tenho visto tantos casos relatados e têm-me chegado por mensagem tantos casos de pessoas que se sentiram enganadas que acho que vale a pena alertar mais uma vez para o engano de algumas promoções.

Há registo de casos de televisores que, com os descontos da Black Friday, estavam 600 euros mais caros do que algumas semanas antes com outros descontos. Outros em que pagaria na “sexta-feira negra” mais 200 euros do que custava antes da promoção. Há dois anos houve diferenças de 1300 euros no mesmo televisor de uma semana para a outra.

Isto quer dizer que os consumidores estão cada vez mais atentos a estes detalhes e já não se deixam levar tanto pelos 70% de desconto que afinal equivalem a 10% ou 20%. Ou, em certos casos (teoricamente), a desconto nenhum. Nos casos de produtos tecnológicos é fácil fazer esta comparação, porque é exatamente o mesmo produto.

Mas no ano passado fui a um grande centro comercial na tal sexta-feira e entrei em algumas lojas de roupa, por exemplo, e estava tudo a 20%. Nestes casos não tenho termo de comparação em relação aos preços. Posso ser facilmente enganado. A única forma de um consumidor se defender é ter a noção exata de quanto é que custa o produto que quer e acompanhar os preços durante algumas semanas (e de preferência comparar ao longo desse tempo em várias lojas) e anotar no telemóvel por exemplo ou tirar uma foto aos preços. As compras por impulso não são boas conselheiras da sua carteira.

Fez-me confusão tanta gente a comprar “só” porque estão com 20% de desconto, quando daqui a umas semanas as mesmas lojas vão estar em promoções e saldos com valores superiores a estes 20%. A menos que precise desses produtos agora. Aí, claro que pode ser uma boa compra.

Não se deixe enganar pelas “Black Friday” ao longo do ano: os dias sem IVA ou 20% em talão de várias lojas. Já me aconteceu esperar por um desses dias sem IVA e quando fui para comprar a máquina de lavar, a que eu queria estava mais cara com o desconto do que noutra loja concorrente sem o desconto. Foi aí que percebi quantas pessoas são enganadas por estas falsas promoções.

Caso queira experimentar a ferramenta da Deco, basta clicar AQUI.

E tem também o KuantoKusta AQUI. Neste último caso, tem a mesma informação com o preço mínimo a que um produto esteve nos últimos 12 meses, mas não lhe diz em que loja foi esse preço mínimo. Mas é uma ótima indicação sobre se devo comprar ou esperar pela próxima promoção. Uma que seja mais “verdadeira”.