Reestruturação no grupo Ikea não deverá implicar cortes de pessoal em Portugal

O grupo sueco Ikea anunciou esta quarta-feira um plano de transformação da sua estrutura que irá implicar a eliminação de 7500 funções administrativas nos próximos dois anos e a criação de 11500 novas funções noutras áreas no mesmo período. “Não prevemos que haja uma diminuição de pessoal”, disse ao Expresso a diretora de comunicação do Ikea Portugal, Cláudia Domingues.

A Ikea tem cinco lojas em Portugal (Alfragide, Loures, Matosinhos, Braga e Loulé) e empregava 2500 pessoas em agosto. A empresa está a ultimar a abertura de uma pequena loja, de 500 metros quadrados, no Forum Sintra, que, ao contrário das tradicionais superfícies do grupo, não terá produtos em stock, mas permitirá a compra, com entrega em casa.

A porta-voz do grupo Ikea em Portugal realça que o plano traçado pela companhia sueca pode, no limite, não implicar qualquer despedimento, uma vez que a Ikea tentará afetar os trabalhadores das funções a extinguir às áreas novas que serão criadas nos próximos dois anos.

Esta transformação, explicou Cláudia Domingues, passa por adaptar a Ikea ao digital. Por um lado, haverá um emagrecimento da estrutura administrativa, simplificando a sua organização interna e os processos de tomada de decisão na empresa. Por outro lado, a Ikea procurará melhorar a logística de distribuição e comercialização dos seus produtos e trabalhar a sua presença digital e o relacionamento com o consumidor num contexto de crescente interesse do mercado pelo comércio eletrónico.

A diretora de comunicação da Ikea Portugal explica que embora as metas globais para 2020 estejam traçadas, o caminho para lá chegar não está definido, devendo as equipas do grupo Ikea, em Portugal e nos restantes mercados, definir de que forma cada subsidiária se adaptará e quais as respetivas necessidades de eliminação e criação de funções.

“O nosso objetivo é que as pessoas possam manter-se na empresa, embora com uma função diferente”, acrescentou Cláudia Domingues, sobre os postos de trabalho que deverão desaparecer nos próximos dois anos.