OCDE corta crescimento do PIB mas espera descida mais rápida do desemprego

"A atividade económica permanece firme". É desta forma que a Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Económico (OCDE) avalia a evolução recente da economia portuguesa no Economic Outlook, divulgado esta quarta-feira.

Antecipando que o crescimento permaneça "em grande medida estável, em torno dos 2% ao ano, em 2019 e 2020", a OCDE aponta, contudo, para um abrandamento da expansão do PIB, de 2,2% este ano, para 2,1% em 2019 e 1,9% em 2020. Números que, no caso do próximo ano, traduzem uma revisão em baixa de 0,1 pontos percentuais face a anterior projeção, datada de maio.

Para a OCDE, a procura interna e ganhos adicionais nas exportações vão sustentar a atividade económica. "Em particular, o crescimento do consumo vai permanecer sólido à medida que a taxa de desemprego cai ainda mais", lê-se no documento.

Alias, a OCDE vê o desemprego em Portugal a cair mais rapidamente do que tinha antecipado em maio. A projeção é agora que a taxa de desemprego passe de uma média anual de 7,1% este ano, para 6,4% em 2019, recuando ainda mais em 2020, para os 5,7%. Com o desemprego a recuar em força, "o aumento dos custos do trabalho vai induzir uma subida da inflação", argumenta a OCDE.

Contas públicas chegam a 2020 com superávite

Quanto às contas públicas, a OCDE aponta para défices este ano e em 2019 de 0,7% do PIB e de 0,2% do PIB, respetivamente. Valores em linha com os previstos pelo Governo no Orçamento do Estado para 2019.

Mais ainda, "é esperado que o défice publico desapareça até 2020", antecipa a OCDE, apontando para um excedente orçamental de 0,1% do PIB nesse ano.

Ao mesmo tempo, o peso da divida pública no PIB "está numa firme trajetória descendente", considera a OCDE. Uma evolução que classifica como "apropriada", para assegurar a sustentabilidade orçamental de longo-prazo.

Prevendo uma descida do peso da divida para 121,7% este ano, 118,4% em 2019 e 115% em 2020, a OCDE é taxativa: Caso o crescimento da economia venha a surpreender pela positiva, "todas as receitas inesperadas devem ser usadas para reduzir mais rapidamente o rácio da dívida, que ainda é extremamente elevado, ultrapassando os 120% do PIB". Um recado claro para o Governo de António Costa e parceiros da 'geringonça'.