No espaço de um ano há menos 70 mil inscritos nos centros de emprego

O desemprego registado em Portugal diminuiu em outubro, com o número de desempregados inscritos nos centros de emprego a ficar nas 334 241 pessoas, indicam os dados do Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP) divulgados esta quarta-feira. Em termos homólogos, ou seja, em relação a outubro de 2017, a redução foi de 17,4%, O que significa menos 70,3 mil desempregados inscritos nos centros de emprego. Em cadeia, isto é, em relação a setembro, também se verificou uma queda, com o desemprego registado a diminuir 1,4% (menos 4694 pessoas). O número de desempregados inscrito nos centros de empregos voltou a estar, assim, muito perto do mínimo registado em mais de 16 anos, quando em julho ficou nas 330 587 pessoas.