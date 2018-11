IFD e Fundo Europeu com 100 milhões de euros para 'start-ups' e PME

A Instituição Financeira de Desenvolvimento (IFD) e o Fundo Europeu de Investimento (FEI) anunciaram esta quarta-feira o lançamento de um programa de investimento de 100 milhões de euros em Portugal.

"A IFD e o FEI concluíram negociações para o lançamento de um novo programa de investimento, numa combinação de fundos nacionais, provenientes do IAPMEI, e europeus para investir em projetos de transferência tecnológica, 'startups' e PME portuguesas", referem.

O programa, designado de Portugal Tech, "tem ainda como objetivo atrair capital privado e institucional para investimento em empresas de base tecnológica sediadas em Portugal", explicam.

"Tanto a IFD como o FEI alocarão 50 milhões de euros a este programa, com a componente nacional a ser assegurada pelo IAPMEI. Além deste montante global de 100 milhões de euros, o programa pretende mobilizar entre 40 e 100 milhões adicionais provenientes de investidores privados e institucionais", explicam.

O Portugal Tech "poderá capitalizar até 70% de fundos de 'venture capital' e 'tech transfer', desde que estes sejam capazes de levantar os restantes 30% junto de investidores privados e independentes".

O programa irá selecionar equipas portuguesas experientes na gestão de fundos de capital de risco "cuja estratégia seja não só investir em empresas mas também em projetos desenvolvidos por universidades, centros de investigação, incubadoras e aceleradoras de empresas sediadas em Portugal".

Esta iniciativa, "que se insere na estratégia de inovação tecnológica e empresarial para Portugal 2018-2030, é uma das prioridades do ministro Adjunto e da Economia, sendo um importante contributo para o cumprimento do Programa Nacional de Reformas levado a cabo pelo XXI Governo e para garantir a convergência de Portugal com a Europa até 2030, referem.