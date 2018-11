Autoeuropa já viu cancelados sete navios para transporte de carros no porto de Setúbal

A Volkswagen anunciou esta quarta-feira que desde o início das paralisações no porto de Setúbal foram cancelados sete navios de transporte de automóveis, estando já mais de 10 mil veículos (sobretudo do modelo T-Roc) à espera de embarque.

Quanto ao navio que dará entrada amanhã no porto de Setúbal, a empresa alemã garante que faz parte das escalas regulares de transporte de veículos para o porto de Emden, na Alemanha, não se tratando de qualquer ação especial.

Por outro lado, o planeamento do navio, a carregar a partir das 6h00 amanhã, “teve por base a garantia de uma solução para o embarque de veículos dada pelo governo e pelo operador logístico”.

A Volkswagen Autoeuropa explica ainda que “a única alternativa a Setúbal é Setúbal. Outras soluções encontradas não garantem o escoamento da totalidade da produção diária”.

Na nota de imprensa divulgada ao final da tarde desta quarta-feira a Autoeuropa refere tem encetado diversos contactos com o governo e com o operador logístico responsável pela operação no porto de Setúbal por forma a encontrar uma solução “que passe pelo diálogo como via de resolução para o conflito”. A empresa de Palmela lamenta que, desde meados de agosto, aquando da marcação da greve às horas extraordinárias, “os intervenientes neste processo não tenham sido capazes de encontrar uma solução para a precariedade no Porto de Setúbal”.

Estivadores em alerta amarelo

Os estivadores precários se Setúbal, “indisponíveis para trabalhar” desde 5 de novembro, entraram hoje em estado de “alerta amarelo”, atentos ao movimento portuário e à informação de que um navio vindo de Santander chega amanhã, pelas 6h00, a Setúbal, para carregar 2.500 automóveis da Autoeuropa.

“É um navio fantasma”, diz Ricardo Mateus, um dos estivadores. E justifica a afirmação explicando que a embarcação vai dar entrada em Setúbal, mas não há qualquer referência na Janela Única Portuária sobre este movimento.

“A APSS - Administração do Porto de Setúbal e Sesimbra omite este movimento, mas sabemos que vem a Setúbal”, acrescenta.

Um post na página de facebook do SEAL – Sindicato dos Estivadores e Atividade Logística, fala deste “navio fantasma” e apela diretamente “à população e forças vivas da cidade e ao movimento sindical e social para que se juntem aos estivadores amanhã, a partir das 7h00, na portaria do terminal Ro-Ro, em defesa dos seus postos de trabalho”.

“Se todos os estivadores precários do porto de Setúbal estão indisponíveis para trabalhar, conforme têm reiteradamente afirmado, somos obrigados a presumir que alguém estará mais interessado em contratar escravos alternativos do que em debater as razões do conflito e negociar as formas de o ultrapassar”, refere o post.

“Para operar um navio como o Paglia é preciso um contingente de 40 a 50 pessoas durante dois turnos. Não sabemos como nem com que trabalhadores o vão fazer. Sabemos, sim, que foi montado um sistema de vigilância e foi pedido o apoio das forças de segurança. Nós não queremos confrontos, mas estamos decididos a defender os nossos postos de trabalho”, diz ao Expresso Ricardo Mateus, confiante no apoio da população e de partidos políticos como o PCP e Bloco de Esquerda.

Contrato Coletivo de Trabalho em cima da mesa

A notícia da chegada deste navio surge depois do SEAL anunciar a sua disponibilidade para continuar as negociações para o contrato coletivo de trabalho do porto sadino, propondo as datas de 23, 29 ou 30 de novembro para o regresso à mesa de trabalho, na sede da ANESUL Associação dos Agentes de Navegação e Empresas Operadoras Portuárias.

O SEAL deixou claro que as negociações “não interrompem a luta em curso”, mas depois dos trabalhadores “andarem a ouvir os patrões dizer, durante dias seguidos, que querem negociar, sem darem um passo nesse sentido”, decidiram “deixar claro que quem abandonou o diálogo foi a outra parte”.

No entanto, confrontados com o novo cenário e a hipótese de entrada no porto sadino de outros trabalhadores para assegurar a operação do navio, os estivadores confessam não conseguir entender a mensagem que o lado patronal está a tentar passar.

Do lado da Operestiva , empresa de trabalho portuário no centro do conflito de Setúbal, a primeira reação à proposta do sindicato para retomar as negociações foi de “congratulação”. A empresa manifesta a esperança de que “seja possível obter soluções que permitam estabilidade e o retorno das cartas e linhas perdidas nos últimos meses, maioritariamente para Espanha”. No entanto, a administração quer que o diálogo seja retomado “sem greve e sem paralisação por parte dos trabalhadores eventuais”.

Na semana passada, esta empresa terá tentando recrutar estivadores precários em Lisboa e Aveiro para garantir a continuidade das operações em Setúbal, mas sem sucesso, diz o SEAL.

Governo pede correção urgente das “disfunções” em Setúbal

Alvo de críticas dos estivadores por ter ficado ausente deste conflito, a ministra do Mar, Ana Paula Vitorino, já deu instruções ao IMT – Instituto da Mobilidade e Transportes e APSS - Administração dos Portos de Setúbal e Sesimbra para a correção urgente das “disfunções” no porto sadino.

“É desejável que sejam introduzidas alterações na estrutura das relações de trabalho existentes no Porto de Setúbal, entre os empregadores portuários e os trabalhadores que constituem o contingente de mão-de-obra, que contemple a redução da precaridade e que ao mesmo tempo permita a sustentabilidade económica das empresas”, pede a ministra em carta enviada ao IMT e à APSS e a que a Agência Lusa teve acesso.

A ministra defende que estas duas entidades “deverão, de forma coordenada e urgente, avaliar a situação existente e implementar e propor, que à tutela quer a outras entidades competentes, medidas de correção das disfunções identificadas”. Pede, também, urgência na resolução dos problemas laborais que estão a afetar o porto sadino e as exportações portuguesas.

A presidente da APSS, Lídia Sequeira, citada pela Lusa, diz continuar a acreditar que “é possível uma solução negociada” para Setúbal, mas aponta críticas aos dois lados do conflito. Sobre a posição dos trabalhadores, diz que “ninguém deve ir para uma mesa de negociação estando os trabalhadores em greve porque isso coloca logo as negociações numa base negativa para para uma das partes”. Por outro lado, critica o facto da Operestiva ter “dito que só está disponível para receber 30 trabalhadores, porque isso deve depender da negociação”.

No entanto, a Operestiva tinha garantido, a 14 de novembro, que a par da “disposição de proceder à contratação imediata, e sem termo, de 30 trabalhadores” esta empresa e as demais comprometiam-se “também a aumentar as contratações nos próximos meses, caso as cargas perdidas regressem ao porto de Setúbal”.

Duas lutas em paralelo

Nas negociações entre SEAL e empresas portuários estão em causa os portos de todo o país, mas o SEAL propõe começar os trabalhos por Setúbal, onde à greve às horas extraordinárias dos estivadores, a decorrer desde agosto, se juntou desde 5 de novembro a indisponibilidade para trabalhar dos precários, contratados ao turno.

Com 92 eventuais para um quadro de 10 efetivos, o porto sadino acabou por ter, assim, de parar a atividade em dois terminais - Ro-Ro e contentores/carga geral da Sadoport, deixando em terra mais de 9 mil automóveis da Autoeuropa, o maior exportador nacional.

O conflito laboral em Setúbal envolve trabalhadores da Operestiva, Sadoport e Navipor que exigem a negociação de um contrato coletivo de trabalho, negociado através do Sindicato dos Estivadores e Atividade Logística (SEAL), e denunciam a tentativa de coação da administração para um grupo de 30 assinar contratos individuais.

Já a greve às horas extraordinárias, com especial impacto em Setúbal e Lisboa, onde o SEAL tem mais influência territorial, foi declarada devido à alegada perseguição de sócios do SEAL em Leixões e no Caniçal (Madeira).

A última reunião entre as partes para a negociação do Contrato Coletivo de Trabalho ocorreu a 12 de julho. O processo foi interrompido depois dos operadores "serem surpreendidos" por um pré-aviso de greve emitido no dia seguinte, 13 de julho, com início a partir do dia 27 do mesmo mês, e que entretanto foi sucessivamente estendido até ao dia 1 de janeiro de 2019.