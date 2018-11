Algarve vai ter mais rotas no inverno. São mais 210 mil lugares de avião

O Algarve vai ser alvo de um reforço de rotas aéreas no inverno de 2018 para 2019, o que inclui o período de final de outubro até final de março. As novas ligações aéreas para o aeroporto de Faro irão trazer um acréscimo de cerca de 210 mil lugares, segundo dados da ANA Aeroportos.

Os novos destinos que passam a ter ligações aéreas diretas para o aeroporto de Faro são Bordéus (França), Milão (Itália, aeroporto de Malpensa) e Basel (Suiça) com operação da Easyjet, com dois voos semanais cada. Também a Ryanair vai estrear novas rotas no Algarve, designadamente para Cork (Irlanda), Marselha (França), Berlim (Alemanha, aeroporto de Schönefeld), e Milão (Itália, aeroporto Bergamo), também com dois voos semanais por cada rota.

A par das novas rotas, o aeroporto de Faro também conta este inverno com reforço de ligações já existentes, o que inclui destinos como Colónia, Dusseldorf (Alemanha), Manchester (Reino Unido), Nantes (França) ou Viena (Áustria). Estas novas ligações ao Algarve são asseguradas pela Ryanair e Easyjet, mas também outras companhias como Laudamotion e Volotea.

Em novembro, o reforço de rotas em Faro irá trazer um aumento de tráfego de 18% comparativamente ao mês homólogo do ano passado, e em dezembro este crescimento será de 25%, segundo os dados da ANA Aeroportos.

Empresários turísticos pedem voos diretos para India ou China para fazer face ao Brexit

A oferta alargada de voos para Faro no inverno de 2018/2019 é aplaudida pela Região de Turismo do Algarve, que destaca aqui "o crescimento do Reino Unido e da Alemanha, ambos ainda em recuperação das perdas causadas pelas falências da Monarch e da Air Berlin/Niki em 2017, e sendo mercados que representam no seu conjunto 55% do tráfego do aeroporto durante o inverno de 2018".

A Região de Turismo do Algarve enfatiza ainda o facto de os aeroportos de Berlim passarem a ser servidos por três diferentes companhias aéreas com voos diretos para Faro: a Ryanair e a Easyjet a partir de Schoenefeld, e a LaudaMotion a partir de Tegel. O Reino Unido e a Alemanha representam no seu conjunto 55% do tráfego do aeroporto durante o inverno de 2018.

"A captação de rotas aéreas tem de passar a ser encarada como primeira prioridade do Algarve enquanto destino turístico e um desígnio regional, tanto na época baixa como no verão, envolvendo todos os parceiros, públicos, privados e associações do sector. Neste sentido, temos no aeroporto de Faro um parceiro fundamental, a par do suporte do Turismo de Portugal e da Secretaria de Estado do Turismo, como a abertura de novas rotas no inverno de 2018/19 o evidencia", considera João Fernandes, presidente da Região de Turismo do Algarve. "Mas ainda há um longo caminho a percorrer, sobretudo no reforço das ligações ao hub de Lisboa, bem como aos mercados europeus, aos Estados Unidos, Canadá e Brasil".

Num mercado como o Algarve que continua a ter o Reino Unido como principal mercado, o Brexit é uma das preocupações dos empresários turísticos. "Porque não temos voos de longa distância no aeroporto de Faro para vários destinos?", questionou Chitra Stern, proprietária do grupo Martinhal, no recente congresso da Associação da Hotelaria de Portugal (AHP) que decorreu em Lisboa.

Frisando que "o aeroporto de Faro é grande, e no Algarve precisamos de voos de longa distância", Chitra Stern garantiu que "só o facto de ter voos diretos para China ou India iriam ajudar em muito o turismo do Algarve. Se perdermos 50% do negócio por causa do Brexit temos de pensar em o substituír".