Proposta do Bloco de Esquerda para as mais-valias castiga negócios como o de Robles

Bloco de Esquerda e PSD tinham prometido apresentar propostas para alterar a forma como as mais-valias com a venda de casa são tributadas e, na passada sexta-feira, o último do prazo, elas deram entrada no Parlamento. O alcance das suas iniciativas é muito distinto, mas, logo à partida, há uma conclusão que avulta: se o modelo apresentado pelos bloquistas fosse avante, negócios como o que Ricardo Robles queria fazer pagariam mais imposto do que atualmente.

Hoje em dia, um particular que vender um imóvel paga IRS sobre 50% da mais-valia obtida (a diferença entre o valor de venda e o valor de compra, deduzido dos encargos). Ora, o Bloco propõe que este modelo evolua para um outro onde se ponderem duas variáveis: o valor de obras de reabilitação efetuadas e o período de detenção do imóvel. Quanto maior for o valor das obras e quanto mais anos os imóveis ficarem na posse do proprietário, menos especulativa se torna a operação e menos imposto paga (e vice-versa).

Em termos técnicos, o modelo passa por dividir o cálculo do valor da mais-valia em duas parcelas: a primeira considera 40% de metade dos encargos com obras feitas pelo proprietário; a segunda aplica uma taxa (que começa nos 75% para obras até 1 ano e acaba nos 50% para imóveis detidos acima de 12) à diferença entre a mais-valia e metade do custo as obras realizadas.

Peguemos no caso de Ricardo Robles para se ter uma ideia aproximada do que isto poderia representar. O antigo deputado municipal comprou um prédio por 347 mil euros, fez obras no valor de 650 mil e queria vende-lo por 5.700 mil, fazendo uma mais-valia de 4.703 mil euros. Se fosse tributado em IRS (não tendo constituído uma empresa) pagaria IRS sobre 2.351 euros (excluindo da conta outras despesas). Já à luz do modelo proposto pelo BE, o IRS incidiria sobre 3.194.600 euros, penalizado por dois elementos da fórmula: o facto de deter o imóvel por pouco tempo (4 anos) e de o valor de venda estar muito longe do valor investido em reabilitação.

O Bloco de Esquerda estende as alterações também ao IRC, já que os negócios imobiliários de maior envergadura são geralmente feitos por sociedades ou fundos de investimento imobiliário. Aqui trata-se de isolar o ganho líquido com a venda do imóvel e aplicar-lhe uma taxa adicional de 9% que vai decrescendo à medida que o tempo de detenção do imóvel cresce. Também por esta via negócios como os que Ricardo Robles pretendia fazer, encaixando uma grande mais-valia num curto espaço de tempo e com baixo valor de investimento na recuperação do imóvel, passariam a pagar mais IRC (por via de um adicional).

PSD PENALIZA CASAS DETIDAS POR APENAS 2 ANOS

Já o PSD não mexe no IRC nem nos fundos de investimento e centra-se apenas nas mais-valias feitas por pessoas singulares. E aqui, seguindo uma lógica de premiar o tempo de detenção do imóvel. Para quem tenha uma casa há mais de dois anos e há menos de 15, o IRS a pagar seria o mesmo que até aqui. Já quem tenha o prédio por apenas um ou dois anos pagaria mais ( a mais-valia seria considerada no IRS por 75% do seu valor) e quem o detivesse por mais de 15% anos veria o seu encargo aliviado ou mesmo a desaparecer (se a casa fosse detida por mais de 30 anos).

Uma pessoa que tivesse uma casa há quatro anos pagaria exatamente o mesmo IRS que agora.

E se na para as pessoas singulares a lógica da proposta do PSD é a penalizar ganhos de muito curto prazo, já no caso das empresas, a ideia é incentivá-los a criar mais liquidez no mercado (ao invés de segurá-los nas suas carteiras na expectativa de maiores ganhos no futuro). Os social-democratas não mexem no IRC, mas pegam no IMT e no IMI para criar este tipo de incentivos.

Hoje em dia, as empresas do ramo imobiliário têm isenção de IMI e de IMT nos primeiros três anos, e a ideia do PSD é só isentar de imposto quem vender o prédio durante o primeiro ano de detenção. Quem ficar com o imóvel dois anos na carteira paga 25% de imposto e quem o detiver por 3 anos já é chamado a suportar 50% destes impostos municipais.