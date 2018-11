Porto de Setúbal. Regresso à mesa das negociações à vista

O SEAL - Sindicato dos Estivadores e Atividade Logística deu hoje um passo que pode ajudar a desbloquear o conflito laboral no Porto de Setúbal e propôs os dias 23, 29 ou 30 de novembro para retomar o processo negocial relativo ao Contrato Coletivo de Trabalho para o porto sadino.

"Considerando que o reatamento do processo negocial referido apenas se encontra dependente do seu agendamento, vimos propor os dias 23, 29 e 30 de novembro para as datas das próximas reuniões, a partir das 10h, no local do costume, a sede da ANESUL ( Associação dos Agentes de Navegação e Empresas Operadoras Portuárias) ou noutro que nos queiram sugerir", diz o comunicado do SEAL, enviado com o conhecimento dos ministros do Mar, Economia, Trabalho e Segurança Social.

"Face ao atual ponto da situação nos diversos portos nacionais, a direcção do SEAL, reunida hoje, dia 20 de Novembro de 2018, acaba de propor às Associações que representam as Empresas Portuárias de Setúbal, o agendamento de reuniões, avançando já uma proposta de datas. Mas estamos disponíveis para outras datas,disse a direção deste sindicato ao Expresso.

As negociações "não interrompem o processo de luta em curso", refere o SEAL, mas fonte do sector das empresas portuárias admite que este "é um sinal positivo relativamente à resolução do conflito".

Para o SEAL, esta é "é mais uma forma de deixar claro que quem abandonou a mesa das negociações foi a outra parte". E a decisão de avançar com uma proposta de datas concretas surge depois dos trabalhadores "andarem a ouvir os patrões dizer, durante dias seguidos, que querem negociar, mas sem darem um passo nesse sentido", explica o gabinete de comunicação desta estrutura sindical.

Setúbal a liderar a agenda

Nas negociações, estarão em causa os portos de todo o país, mas o SEAL propõe começar os trabalhos por Setúbal, onde à greve às horas extraordinárias dos estivadores, a decorrer desde agosto, se juntou desde 5 de novembro a indisponibilidade para trabalhar dos precários, contratados ao turno.

Com 92 eventuais para um quadro de 10 efetivos, o porto sadino acabou por ter, assim, de parar a atividade em dois terminais - Ro-Ro e contentores/carga geral da Sadoport, deixando em terra mais de 9 mil automóveis da Autoeuropa, o maior exportador nacional.

O conflito laboral em Setúbal envolve trabalhadores da Operestiva, Sadoport e Navipor que exigem a negociação de um contrato coletivo de trabalho, negociado através do Sindicato dos Estivadores e Atividade Logística (SEAL), e denunciam a tentativa de coação da administração para um grupo de 30 assinar contratos individuais.

Já a greve às horas extraordinárias, com especial impacto em Setúbal e Lisboa, onde o SEAL tem mais influência territorial, foi declarada devido à alegada perseguição de sócios do SEAL em Leixões e no Caniçal (Madeira).

A última reunião entre as partes para a negociação do Contrato Coletivo de Trabalho ocorreu a 12 de julho. O processo foi interrompido depois dos operadores "serem surpreendidos" por um pré-aviso de greve emitido no dia seguinte, 13 de julho, com início a partir do dia 27 do mesmo mês, e que entretanto foi sucessivamente estendido até ao dia 1 de janeiro de 2019.

O Expresso não conseguiu, até ao momento, nenhuma reação oficial do lado das empresas portuárias nem da administração do Porto de Setúbal sobre esta proposta para retomar negociações, mas a ANESUL garantiu, na semana passada que “sempre esteve disponível para assinar um novo Contrato Coletivo de Trabalho, face à caducidade do anterior”. Condicionava, no entanto, o reinício das negociações ao fim da greve dos trabalhadores portuários.

Um comunicado da Operestiva, de dia 16, apontava no mesmo sentido. "A Operestiva e as demais empresas estão disponíveis, como sempre estiveram, para reunir com o sindicato desde que a greve seja cancelada".