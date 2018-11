João Galamba afasta diretor-geral de Energia

O Governo decidiu reestruturar a Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG) e afastar o atual diretor-geral Mário Guedes, segundo avançou o jornal “Público”, numa notícia entretanto confirmada pelo Expresso junto do Ministério do Ambiente.

Mário Guedes foi nomeado diretor-geral de Energia em abril de 2017, para substituir Carlos Almeida, que esteve à frente da DGEG durante dois anos. Antes de ir para a DGEG Mário Guedes, que é licenciado em Engenharia de Minas, era administrador da EDM - Empresa de Desenvolvimento Mineiro.

Num comunicado divulgado esta terça-feira o Ministério do Ambiente indica que a DGEG “foi objeto de uma reestruturação”, que “implicou a cessação das comissões de serviço dos seus dirigentes”. A nota do Governo não entra em pormenores sobre os motivos do afastamento de Mário Guedes.

Esta é uma das primeiras decisões na área da energia desde que este sector passou a ser tutelado por João Galamba, como secretário de Estado.

O Ministério do Ambiente explica que o novo diretor-geral, em regime de substituição, é João Pedro Correia Bernardo, e uma nova subdiretora-geral é Maria José Espírito Santo. Ambos já estavam no mapa de pessoal da DGEG. Foi mantida a comissão de serviço da subdiretora-geral Maria Cristina Lourenço.