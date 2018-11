Cinco espumantes portugueses entre os melhores do mundo

Em França, a terra do champanhe, o Effervescents du Monde, o maior concurso de espumantes do mundo, distinguiu 5 espumantes portugueses, da Bairrada ao Alentejo, com medalhas de prata.

Na edição de 2018, o concurso juntou 594 amostras de 22 países, com destaque para França e Itália que conquistaram 9 lugares no top 10.

Mas Portugal, onde os espumantes representam 2% das exportações de vinho, também atraiu algumas atenções, conquistando um lugar entre os melhores do mundo com 5 medalhas de prata no evento, organizado com o objetivo de valorizar estes vinhos.

Bairrada Doc Marquês de Marialva Cuvée Extra Brut 2012 e Bairrada Doc Marquês de Marialva Baga Blanc de Noirs Bruto 2015, da Adega Cooperativa de Cantanhede, Sparkling Mateus Baga and Shiraz Rosé Brut 2012, da Sogrape, Bairrada Doc Quinta do Poço do Lobo Arinto & Chardonnay Bruto,das Caves de São João, e o Espumante Cartuxa Bruto 2012, da Fundação Eugénio de Almeida, foram os cinco portugueses que conquistaram as atenções do juri do concurso parisiense.

A organização da edição de 2018, a 16ª na vida do concurso, destaca "a forte participação" de países como Portugal, Argentina, África do Sul, Chile, Espanha, Itália, Brasil, Hungria, Moldávia, Suiça. Destaca também a estreia do Canadá, Perú e Rússia nesta competição, organizada pela Association Forum Enologie.