Viana do Castelo dá o exemplo na cooperação. E pede a atenção do país

“Temos uma relação muito intensa, é uma área importante de convergência do nosso país”, apontou José Maria da Costa. O presidente da Câmara Municipal de Viana do Castelo falou da “cooperação transfronteiriça”, representada pela associação ibérica do Noroeste Peninsular, como um exemplo para o resto do país e que tem na sua cidade um centro essencial. Com os olhos postos no futuro.

Foi um dos temas em destaque no XXI Encontro Fora da caixa, que juntou alguns dos principais nomes da região no forte de Santiago da Barra, em Viana do Castelo. Com o apoio do Expresso, o projeto da Caixa Geral de Depósitos que tem levado estes debates aos mais diversos pontos do país aproveitou a edição mais recente para centrar atenções na estratégia de crescimento sustentável do Noroeste Peninsular. “É preciso conhecer todo este mosaico que é a realidade do nosso país”, lembrou o administrador executivo da CGD, José João Guilherme.

Uma realidade que no Alto Minho é feita de competitividade e dinamismo económico, com empresários que souberam apostar no momento certo, na opinião do economista José Félix Ribeiro. A região “distingue-se por isso”, acredita. Uma zona que beneficiou muito também do “desenvolvimento fantástico da navegabilidade” nos canais transfronteiriços para trazer valor acrescentado, mostrou o ex-chefe de Estado-Maior da Armada, Luís Macieira Fragoso.

José Fernandes

“Ainda há margem para crescer”, defendeu Mário Ferreira, CEO da Mystic Invest, que pediu também mais apoio municipal e estatal para dar nova força à “recuperação dos estaleiros de Viana”. Já o presidente da Adega Cooperativa de Monção, Armando Fontainhas, falou da dificuldade em entrar noutros mercados, sem que isso tivesse diminuído a “vontade de globalizar.” Aí é preciso saber inovar, e o CEO da Tintex, Mário Jorge Silva, defende que para tal é necessário “ter a mente aberta”, até porque nem tudo vai funcionar. Só que mesmo assim é preciso apostar.

Só assim se pode aproveitar as vantagens da grande ligação transfronteiriça existente na região para fazer crescer as exportações e levar as empresas instaladas no Alto Minho a todo o mundo. É o caso da Doureca Produtos Plásticos, cujo diretor-geral, Rui Lobo, revelou exportar “mais de 90% da produção.” Paulo Macedo, presidente da comissão executiva da CGD não tem dúvidas quanto ao Noroeste Peninsular: “temos muita coisa boa.”