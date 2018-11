Pacotes com mensalidade fixa chegam ao gás e à eletricidade

A espanhola Endesa passou a comercializar no mercado português pacotes tarifários de eletricidade e de gás natural com mensalidades fixas, que dão ao consumidor um limite mensal de energia para consumir, à semelhança do que acontece há vários anos no mercado das telecomunicações com os "plafonds" de tráfego.

Na eletricidade a empresa disponibiliza a tarifa "power pack" em três limites de consumo e para quatro escalões de potência, num total de 12 combinações possíveis. Assim, um cliente que queira contratar 3,45 kVA de potência e um limite de consumo de 1000 kilowatts hora (kWh) por ano pagará 19,90 euros por mês (ou 18,90 euros mensais se aderir ao débito direto e fatura eletrónica), que é a mensalidade mais baixa disponibilizada.

Uma família servida na potência de 3,45 kVA e que contrate o pacote M terá um limite de consumo de 1750 kWh por ano e pagará uma mensalidade de 30,9 euros (ou 29,9 euros se aderir à fatura eletrónica e débito direto). Já no pacote L, a opção mais cara dá uma mensalidade de 84,9 euros e corresponde à contratação de 6,9 kVA de potência e 5000 kWh anuais de consumo de energia.

Estas mensalidades lançadas pela Endesa já incluem o termo de potência, mas não incluem IVA e outras taxas (como a da DGEG e contribuição audiovisual).

Segundo a Endesa, se ao fim do ano o cliente ultrapassar o plafond de energia do seu pacote pagará o remanescente ao preço de 0,1825 euros por kWh.

A adesão a estes pacotes não tem fidelização, mas prevê que os clientes que decidam cancelar o seu contrato antes de completar um ano terão sempre de pagar as 12 mensalidades (e o eventual excedente de consumo). Assim, se uma família abandonar o pacote S para a potência de 3,45 kVA após 10 meses, e nessa altura já tiver consumido 1200 kWh (ou seja, 200 kWh acima do limite anual), ela terá ainda de pagar as duas mensalidades em falta e um acerto de 36,5 euros (200 kWh faturados a 0,1825 euros).

Em Portugal alguns comercializadores já têm a opção de pagamento de um valor mensal igual ao longo do ano, sujeito a uma fatura de acerto ao fim de 12 meses, mas nesses casos o acerto toma em consideração o valor exato de energia consumida, que pode suscitar um pagamento ou uma devolução ao consumidor.

No caso da Endesa, não haverá devolução ao consumidor da energia que este não tenha consumido face ao plafond anual, podendo o cliente ter de pagar à empresa caso o seu consumo exceda o limite anual.

A oferta da Endesa prevê ainda que aos clientes que ao fim de um ano renovem o seu contrato será oferecida uma mensalidade.