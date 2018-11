Empresas estrangeiras em Portugal produzem mais e pagam melhor que as nacionais

As filiais de empresas estrangeiras em Portugal apresentaram em 2016 e 2017 uma produtividade e remunerações médias superiores às das empresas portuguesas, registando também uma taxa de investimento mais elevada, divulgou esta segunda-feira o INE.

Segundo o Instituto Nacional de Estatística (INE), nos dois anos em análise a produtividade média aparente do trabalho foi superior nas filiais de empresas estrangeiras em cerca de 18,1 mil euros face às sociedades nacionais, enquanto a remuneração média mensal por pessoa ao serviço remunerada foi, em 2017, de 1.351 euros nas filiais estrangeiras, contra 943 euros nas sociedades nacionais.

No que se refere à taxa de investimento, atingiu os 24,2% nas filiais estrangeiras, o que compara com 20,6% nas sociedades nacionais.

De acordo com os dados do INE, em 2017 operavam em Portugal 6.455 filiais de empresas estrangeiras, mais 0,5% face ao ano anterior (+2,9% em 2016), que representavam 25,3% do volume de negócios, 24,1% do Valor Acrescentado Bruto (VAB) total e 15,2% do pessoal ao serviço (25,6%, 24,7% e 15,2% respetivamente em 2016).

Estas filiais estrangeiras representavam um peso de 1,6% no total das sociedades não financeiras, menos 0,1 pontos percentuais face ao ano anterior.

O instituto estatístico refere que aproximadamente 75% das filiais estrangeiras eram controladas por empresas sediadas em Estados-membros da União Europeia (UE), "com especial destaque" para Espanha, França e Alemanha.

O VAB destas empresas aumentou 5,3% em termos nominais (+6,1% em 2016), atingindo um os 20,5 mil milhões de euros, tendo as remunerações aumentado 6,5% (+4,2% em 2016), correspondendo a 8,4 mil milhões de euros.

As filiais de grande dimensão (404 sociedades) foram responsáveis por 13,7 mil milhões de euros de VAB, tendo ao seu serviço mais de 318 mil pessoas, +7,4% e +6,5%, respetivamente, que em 2016.

As filiais estrangeiras com perfil exportador registaram um crescimento no VAB de 9,5%, taxa que corresponde a mais do triplo daquela que foi registada pelas filiais sem perfil exportador (2,9%).

De acordo com o INE, ao longo do período 2010-2017 verificou-se um aumento do peso das filiais estrangeiras na maioria dos anos, com o peso destas sociedades no VAB a passar de 21,9% em 2010 para 24,1% em 2017, no volume de negócios a evoluir de 24,1% em 2010 para 25,3% em 2017 e no pessoal ao serviço a aumentar de 13,7% em 2010 para os 15,2% em 2017.

Entre 2016 e 2017 o rácio de autonomia financeira diminuiu 4,9% nas filiais estrangeiras, em contraponto ao aumento deste indicador nas restantes sociedades,

Em 2017, mais de 80% das filiais e mais de 78% do VAB gerado pelas filiais estrangeiras eram oriundos do continente europeu, seguindo-se o continente americano, com 13,8% das filiais e 15,4% do VAB.

Segundo nota o INE, entre os cinco países mais preponderantes no VAB, apenas os EUA não eram do continente europeu.

O país de origem do controlo de capital com maior peso em termos do número de filiais foi a Espanha, com 23,4% (menos 0,5 pontos percentuais face a 2016). Já em termos de VAB, o país predominante foi a França, com mais de 5.000 milhões de euros (peso de 25,1%), ainda assim menos 0,3 p.p. face ao ano anterior.

Os países extra-UE, excetuando os EUA, contribuíram com 15,8% do número de filiais e com 12,9% do VAB.

Juntas, França, Espanha e Alemanha foram responsáveis por 54,5% do total do VAB gerado por filiais de empresas estrangeiras, em linha com 2016, e detinham 48,5% do número de filiais estrangeiras a operar em Portugal.

Considerando a distribuição setorial dos países de origem do capital das filiais estrangeiras com maior peso no VAB, a França ocupou sempre uma das três primeiras posições, exceto nos setores da agricultura e da restauração e alojamento. No setor da informação e comunicação o seu peso no VAB atingiu mesmo os 56,1%, liderando também nos setores do comércio, transportes e armazenagem e construção e imobiliário.

Já a Alemanha liderou na Indústria (21,6%) enquanto na agricultura se destacou a Espanha, com 64,8%.